Tras 17 años en TV Azteca y volver a Televisa, actriz sale del clóset y presume a su novia en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una talentosa actriz y cantante, quien actualmente está al aire en Televisa con una telenovela luego de haber trabajado para TV Azteca durante 17 años, sorprendió a todos los televidentes debido a que salió del clóset y este miércoles 29 de marzo llegó al programa Hoy presumiendo a su nueva novia. Se trata de Alejandra Ley, quien se encuentra estrenando romance con una cantante mexicana.

La originaria del estado de Puebla comenzó su carrera desde que era una niña y a través de la pantalla de la televisora de San Ángel actuando en el melodrama infantil Carrusel de las Américas y posteriormente se unió a la exitosa telenovela Marimar que estuvo protagonizada por Thalía. Pero a partir del 2001 la intérprete decidió unirse a las filas de la empresa del Ajusco haciendo su debut en el melodrama Como en el cine.

Alejandra después participó en otros exitosos proyectos del Canal Azteca Uno como Los Sánchez, Cachito de mi corazón, Siempre tuya Acapulco y Tres familias, hasta que en 2019 se unió a la novela Doña Flor y sus tres maridos. En una visita al foro de Montse&Joe la cantante habló de su salida del clóset y es que aunque dio a luz a una hija, ella asegura que la menor nació de una noche de copas con su mejor amigo.

No obstante, Ley luego se declaró pansexual explicando que ha sentido atracción tanto por hombres como personas de su mismo sexo. Tuvo una duradera relación con su ahora exnovia Marlene, a quien en pleno show de 'Ley del Cabaret' le propuso matrimonio mientras le cantaba Bésame mucho. Sin embargo, luego de tomar la decisión de separarse de ella, ahora la actriz poblana está estrenando un nuevo noviazgo y llegó al programa Hoy para presumirlo.

En las redes sociales del matutino de Las Estrellas compartieron la felicidad que siente Ale en estos momentos pues encontró el amor con la cantante de nombre Luna Mondragón, a quien conoció durante un concierto suyo y con quien tiene un noviazgo desde hace 8 meses: "Es una mujer que me da mucha paz, me hace sentir muy tranquila, me apoya mucho. Es muy talentosa, la admiro, estoy muy enamorada", declaró a TVNotas.

Además de que la cantante de 38 años ya utilizó sus redes sociales para gritar a los cuatro vientos su amor por Luna compartiendo una instantánea en la que aparecen juntas y dedicándole un emotivo mensaje: "Mi amor, admiro tu fortaleza y tu talento. Gracias por regalarme tu voz y para la Verbena Sorora, por ser inspiración para mi vida, por entrarle a todo, sin miedo. Esa noche se la dedicamos a tu papá", le escribió Alejandra a su amada novia.

