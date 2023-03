Tras 30 años en Televisa, Alejandro Camacho llega a TV Azteca y habla de la muerte de Rebecca Jones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 30 años dentro de Televisa en sus más exitosas novelas, el reconocido y muy querido actor, Alejandro Camacho, recientemente acaba de presentarse ante la prensa de TV Azteca para dar finalmente declaraciones sobre la muerte de Rebecca Jones, la querida actriz de melodramas con la que estuvo casado casi tres décadas, mostrándose completamente devastado por la situación.

Como se sabe, lamentablemente la mañana del pasado miércoles 22 de marzo el mundo del espectáculo despertó con la terrible noticia de que estaban de luto, pues a través de en un comunicado de prensa se reveló que durante la madrugada la reconocida actriz de Cabo desgraciadamente había fallecido a sus 65 años de edad, después de una larga lucha en contra el cáncer de ovario, del cual se dice que habría regresado y ese sería el motivo de su tan dolorosa partida que dejó en shock a todos.

Desde ese momento las muestras de cariño por parte de sus colegas, de sus más cercanas amistades y por supuesto de sus millones de fans no se hicieron esperar, sin embargo, quienes brillaron ante su ausencia con los medios de comunicación o de manera pública en general, fueron Camacho y el hijo que este tuvo en común al lado de Rebecca, Maximiliano Camacho Jones, pues no dieron declaraciones y evitaron por todos los medios a la prensa.

Pero ahora, la mañana de este miércoles 29 de marzo, el actor de novelas habló ante las cámaras de la prensa de Venga la Alegría, señalando que estaba tan sorprendidos como todos del fallecimiento de Rebecca, pero que no podía dejarse vencer y tenía que seguir adelante, destacando que la misión del vivo era honrar al muerto y por ello es que la película que hizo con ella hace un año va a salir, expresando que era de las cosas que más amaba, su trabajo.

Tengo que seguir adelante y nadie sabía esto, la película la hicimos hace un año y medio y Diosito es el que decide, él decide quién se queda y quien se va. Los que nos quedamos tenemos que hacer cosas al favor del que ya no está y la única manera de poder decirle a Becky que siempre estará en mi corazón es por mi trabajo", expresó el actor.

Ante este hecho mencionó que para él fue alguien sumamente importante que la admira pues "Ella vivió como quiso, hizo lo que quiso y le fue muy bien. Es una mujer que siempre vivirá en mi corazón", señalando que aunque tenía una década separado de la actor de Para Volver a Amar, se llevaban y convivían cordialmente por el bien de su hijo y recordó los maravillosos momentos junto a ella, destacando que: "¿que no hicimos?, hacíamos cosas, independientemente de las travesuras, producíamos obras, películas, actuábamos, viajábamos, nos divertíamos".

Finalmente, respecto al como se encuentra su hijo ante este hecho, incluso sobre el tema de sus adicciones a las sustancias nocivas, pues este mencionó que ya está limpio dado a que "Sí, se atendió y está perfectamente bien", pero declaró que no hablaría más dado a que "No puedo dar explicaciones, mis amigos no la necesitan y mis enemigos no me la van a creer. Él es un hombre muy fuerte y lo está superando".

