Tras ser arrestada y entrar en labor de parto, conductora de TV Azteca en 'VLA' habla de su salud

Ciudad de México.- Después de haber sido arrestada por supuesto incumplimiento de la ley y haber entrado en labor de parto por este hecho, la famosa conductora de TV Azteca y actriz de novelas, Natalia Alcocer, recientemente apareció ante las cámaras de Venga la Alegría para aclarar su situación y por supuesto hablar de su estado de salud en medio de todo este intenso drama que preocupó a sus millones de fans.

Como se sabe, Alcocer desde hace un par de años que se encuentra en medio de una pelea legal con su expareja, Juan José Chimal, pues lo acusó de haberla violentado física, emocional y económicamente, más recientemente también de forma vicaria al no querer darle papeles para sus hijas, tema que no ha tenido mucho avance, pues hace un par de meses que confesó que no habían procedido a su favor y le otorgaron a él la libertad.

Pero la famosa exactriz de La Rosa de Guadalupe decidió no rendirse y ha seguido peleando por sus derechos, incluso la mañana del pasado martes 28 de marzo, se presentó ante las cámaras de Venga la Alegría para dar una entrevista en la que expresó que ella seguía sin ver un resultado y pedía públicamente que solo quería que recapacitara y apoyara a sus hijas, a las cuales tiene 22 meses sin darle pensión alimenticia, además de narrar que ahora ejerce violencia vicaria, pues se niega a dejar que saquen pasaporte y visa.

Y aunque la exintegrante de Survivor México ha demostrado que ha seguido el proceso al pie de la letra y cumpliendo con la ley, al salir del juzgado para presentar más prueba de violencia contra su ex, esta empezó a transmitir en vivo desde Instagram para revelar que una Policía Bancaria se le acercó con documentación de su orden de arresto, por no haber llevado a sus hijas al centro de convivencia con Chimal, por lo que debería de permanecer 12 horas detenida, mostrándose molesta y exigiendo justicia.

Pero, lamentablemente su día no terminó con ello, pues poco después de que se anunciara su arresto y ella lo mostrara en directo en sus redes sociales, se informó que lamentablemente la exparticipante de Quiero Cantar entró en labor de parto, pues sorpresivamente se encuentra embarazada de su actual pareja, y atraviesa por el séptimo mes, así que ante la tensión y el ajetreo de la situación, esta entró en labor de parto y tuvo que ir de emergencia al hospital.

Ahora, la mañana de este miércoles 29 de marzo, la denominada 'Vikinga' y exintegrante de La Casa de los Famosos se enlazó por videollamada en el matutino de la empresa del Ajusco, para hablar sobre los angustiantes momentos, señalando que fue aterrador dado a que los dolores eran tan intensos que pensó que iba a perder a su bebé, del cual no mencionó género, señalando que en la ambulancia incluso gritó que: "no vas a quitarme otro bebé, no te lo voy a permitir".

Finalmente, un poco más tranquila mencionó que su hijo estaba bien, que ya estaba estable al igual que ella, destacando que pese a todo ella no se iba a rendir y seguiría luchando por los derechos de sus hijas, que las protegería y que se hacía la promesa de no dejar que este vuelva a violentarla una vez más en cualquier aspecto de su vida, afirmando que ella solamente va a demostrar de que están hechas todas las madres.

