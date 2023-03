VIDEO: Belinda tiene feroz pelea con reportero de TV Azteca; la exactriz de Televisa grabó todo

Comparta este artículo

Estados Unidos.- De nueva cuenta la reconocida exactriz de Televisa y famosa cantante del pop, Belinda, recientemente regresó a la polémica pues se difundió un VIDEO en el que se puede ver a la joven en una feroz pelea con uno de los muchos reporteros de TV Azteca, el cual anteriormente le había alzado la voz y hostigado en el aeropuerto de Los Ángeles, por lo que la celebridad decidió grabar todo el momento con su celular.

Desde hace varios días que el nombre de la reconocida intérprete de Luz Sin Gravedad se encuentra en medio de fuertes polémicas, debido a que después de que se difundiera el video en el que un fan logra subirse al escenario y prácticamente la taclea sobre este, dándole tremendo susto, han comenzado una serie de dimes y diretes en el que no se ha dejado de cuestionar a la joven respecto al incidente.

Esto pues ella en su cuenta de Instagram mencionó que lamentablemente por la euforia del momento el asistente en su concierto en la Feria de Irapuato, este al impactar con ella casi la tumba y le lastimó la espalda levemente, señalando que no fue nada grave, sino que ahora tenía fuertes dolores, por lo que uno de sus seguidores le lanzó un feroz ataque en el que la crítica por señalar que la lastimó, a lo que ella se defendió expresando que jamás lo atacó y solo dijo cómo se encontraba, pero que amaba a sus fans.

Ante este hecho, los reporteros de diversos medios, como el programa Hoy, en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México la abordaron para cuestionarle sobre lo sucedido, un tema que ella quiso dar por concluido y dijo que estaba mejorando muy bien y no había problemas, además de que respondió que admira a Cazzu, la cantante rapera que actualmente sale con su expareja, Christian Nodal, siendo muy cordial en todo momento.

Pero, después de largas horas de viaje y llegar al aeropuerto de Los Ángeles, uno de los reporteros de Chisme No Like, programa transmitido por la señal del Ajusco A+ y con el que tiene conflicto pues la han tachado de "interesada" y de cometer incesto, decidió acercarse y volver a cuestionarle respecto a lo sucedido en el concierto antes mencionado y su lesión, a lo que ella dijo que necesitaba descansar, ir al baño y comer algo, pues estaba agotada y no dar más declaraciones, sonando sumamente amable.

Y aunque ella dio sus motivos y siguió avanzando, el reportero siguió insistiendo y comenzó a gritarle que lo estaba tratando mal y que no debería de comportarse así, a lo que ella ya molesta mencionó que estaba siendo amable y él era quién le está gritando, pidiéndole que por favor la dejara y no le hablara de esa manera, pero este siguió insistiendo aún cuando la seguridad del lugar interfirió y le pidieron que se fuera, por lo que al ver que no se marcharía la actriz de Bienvenidos Al Edén comenzó a grabar todo el momento, así que este guardó silencio y terminó de grabar.

