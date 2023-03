Adiós TV Azteca: Tras 11 años retirada de Televisa, protagonista regresa a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien hace 11 años realizó su último proyecto en Televisa y que ya ha trabajado para TV Azteca, dio un fuerte golpe al rating de Venga la Alegría debido a que este viernes 3 de marzo se reintegró al elenco del programa Hoy. Se trata de la querida Alessandra Rosaldo, quien luego de su boda con Eugenio Derbez abandonó su carrera en el Canal de Las Estrellas.

La también cantante de 51 años comenzó su carrera artística a finales de los 90's y su primer melodrama en la televisora de San Ángel fue DKDA: Sueños de juventud, donde conoció a su ex Ernesto D'Alessio, con quien tuvo planes de casarse. Posteriormente apareció en entrañables novelas como Sueños y caramelos, Salomé y Amarte es mi pecado, además de que también probó suerte como conductora del matutino Hoy.

Ale se unió al programa por invitación de la productora Carmen Armendáriz y para reemplazar a Roxana Castellanos, pero dejó la emisión en 2012. Debido a que no cuenta con contrato de exclusividad, la intérprete del grupo Sentidos Opuestos volvió a la pantalla pero con la televisora del Ajusco, siendo parte de su especial navideño. Además ha dado varias entrevistas a programas como Venga la Alegría y Ventaneando.

De hecho hace algunas horas Rossaldo contó ante las cámaras del vespertino de Pati Chapoy que no es verdad que su matrimonio con el padre de su hija Aitana esté en crisis, descartando tener planes de divorcio: "Estamos viviendo como una etapa como de muchos cierres de ciclos, quizás eso es lo que está sucediendo a nivel general, yo me encuentro muy bien, o sea, no me voy a separar, estoy bien, en familia, muy contentos", relató.

Luego de poner fin a sus rumores de separación con el famoso productor mexicano, la mañana de este 3 de marzo Alessandra regresó a los foros de la televisora de San Ángel como conductora invitada del programa Hoy y sin duda alguna dio un duro golpe al rating de VLA. La guapísima actriz apareció entre el elenco, liderado por Andrea Legarreta, para celebrar el 25 aniversario de la emisión y reemplazando a Galilea Montijo, quien tiene un par de días sin acudir a trabajar.

