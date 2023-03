Eugenio Derbez amenaza a sus hijos por 'raptar' a Aitana: "El dinero lo tiene Alessandra"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Luego de haber sufrido un terrible accidente a finales del pasado mes de agosto y tras haber sobrevivido a 15 fracturas en el hombro y el brazo, Eugenio Derbez tuvo que mantenerse alejado de las redes sociales para poder recuperarse, pero eso ya forma parte del pasado y desde hace varias semanas, el histrión de CODA se ha mostrado sumamente activo en Instagram y Twitter.

Recientemente, el protagonista de No se aceptan devoluciones y Milagros del cielo logró paralizar a sus más de 18 millones de seguidores en Instagram, después de lanzar una brutal amenaza por el supuesto rapto de Aitana. En el clip de apenas unos segundos, se puede ver a Eugenio con un aspecto lúgubre mientras declara: "Yo sé quienes son y sé que tienen a Aitana. Si están buscando dinero, les advierto que todo lo tiene Alessandra (Rosaldo). Si me regresan a Aitana los dejaré en paz".

Eugenio continúa su diálogo lanzando una escalofriante advertencia que terminó por desatar las risas entre sus fanáticos: "Pero si no me la regresan, los voy a encontrar, los voy a buscar... No, primero los voy a buscar y luego los voy a encontrar con... ¡No! Primero los voy a encontrar". Automáticamente, se corta el aire de misterio y se puede escuchar la voz de Aislinn Derbez pidiéndole a Eugenio que se relaje, para mostrarla a ella junto a Aitana, a José Eduardo y a Vadhir en una piscina: "¡Ay papá relájate! Solo trajimos a Aitana a la alberca".

Mientras tanto, Eugenio se asoma desde una ventana y observa a sus hijos molesto. Pero... ¿por qué grabaron este mini sketch? Resulta ser que se trata del promocional para la tercera temporada de De viaje con los Derbez, misma que se transmitirá a través de la plataforma de Amazon Prime en México y otros 240 países; mientras que en Estados Unidos y Puerto Rico podrán verla en ViX, plataforma que pertenece a Televisa/Univisión. Cabe señalar que aún no hay fecha de estreno, pero parece ser que ahora irán a un lugar tropical.

Por su parte, los fans del actor de Cómo ser un latín lover y El valet se encuentran muy emocionados de volver a ver a Derbez en un nuevo proyecto, ya que la última ocasión que se le vio en las pantallas fue en el polémico documental de Juan Pa Zurita 13:14: El reto de ayudar, donde fungió como productor y además apareció dando su testimonio sobre el escándalo de la recaudación de 1 millón de dólares para construir las casas de la gente damnificada por el sismo del 2017.

Fuentes: Tribuna