Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 3 de marzo: Predicciones del fin de semana según tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más consultada por los famosos en México y América Latina, te dice cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este viernes 3 de marzo del 2023 en los horóscopos de hoy. Aquí encontrarás las predicciones del fin de semana en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡TRIBUNA te comparte todos los detalles del Universo!

Aries

No debes considerar a tu pareja para todo lo que quieres hacer con tu vida, ya que eso podría traerte problemas. El protagonista de tus aventuras eres tú, no lo olvides.

Tauro

Este fin de semana podrías tener serios problemas con tu pareja, debido a que ambos tienen ideas distintas de lo que son las relaciones. Hablen y sean sinceros sobre qué quieren para el futuro.

Géminis

No tome demasiado en serio esa aventura, pues no quiere nada serio con usted y si se emociona, podría salir lastimado. Recuerde que puede aprender de todas las aventuras.

Cáncer

Pida consejo para lograr una buena estrategia financiera, pues tiene capacidad para hacer crecer sus ganancias en este mes. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición.

Leo

Tomaste la dura decisión de sacar gente de tu vida, y si bien no es fácil, no es momento de retractarte. Confía en tu instinto y en qué haces lo mejor para ti, la mayoría de las veces.

Virgo

Un colega del trabajo se pondrá un poco pesado en asuntos laborales, ya que le da envidia el crecimiento que has tenido. No pasa nada grave con él, solo no le hables de tus planes ni de tus sueños.

Libra

Una persona que te quiere mucho te dará un mensaje especial este día. No te pongas triste si las cosas en tu trabajo no salen como deseas; recuerda que todo es parte de un plan divino.

Escorpio

Este fin de semana el más beneficiado será tu bolsillo, pues llegará dinero extra que necesitabas para pagar unas deudas, e incluso es posible que recibas algo demás para que gastes en lo que quieras.

Sagitario

Si tienes emociones atrapadas, debes escribir en un diario lo que sientes para liberarte. También si este fin de semana experimentas ataques de ansiedad, lo ideal será bebas más agua.

Capricornio

Quizá tus finanzas se vean afectadas por un gasto extra que no contemplaste. Descuida, el dinero volverá a ti en poco tiempo. Una persona que te quiere mucho pasará tiempo de calidad contigo.

Acuario

Un amigo te pedirá ayuda para un cambio de look; sé sincero, o podría terminar muy mal ese asunto. Procura no gastar de más este fin de semana, o iniciarás mal el mes de marzo.

Piscis

Es hora de que hagas más relaciones en asuntos laborales, porque solo con contactos y nuevas puertas se adquieren conocimientos. Una persona cercana te dará una noticia que te dolerá.

Fuente: Tribuna