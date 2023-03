Julión Álvarez es visto en autobús del Aeropuerto de Guadalajara; sacude al cantar uno de sus éxitos

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Julión Álvarez es uno de los principales exponentes de la música regional mexicana, esto es debido a sus grandes éxitos como El color de tus ojos, Cuando te amé, Tu postura, Por mi no te detengas y Me vas a extrañar; sin embargo esto no es todo, ya que siempre ha sido calificado por sus fans debido a su humildad, misma que demostró en días recientes cuando fue captado en pleno autobús del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Como se mencionó anteriormente, el oriundo de La Concordia, Chiapas, abordó de un transporte del mencionado aeropuerto, si bien todo iba normal, de pronto fue reconocido por algunos de los pasajeros, quienes comenzaron a pedirle que cantara una canción, a lo que el famoso comenzó a reírse nervioso, incluso llegó a mencionar que ya lo habían "chiviado", palabra que se utiliza coloquialmente cuando alguien se siente avergonzado o apenado: "Sí, me chiveo todavía", dijo entre risas.

Esto provocó que algunos de los presentes comenzaran a reírse junto con él, pero no abandonaron su campaña, por lo que continuaron insistiendo, a lo que Julión terminó por acceder y comenzó a cantar un fragmento de uno de sus más grandes éxitos: Terrenal. Como era de esperarse, esta situación provocó que la gente estallara en júbilo, incluso, uno de los viajeros lo propuso como presidente.

A su vez, la gente comenzó a elogiar a Álvarez, resaltando su gran humildad, así como también comenzaron a echarle fanfarreas por haber cantado para ellos de manera gratuita; mientras que algunos más lo reconocieron como un verdadero "cantante del pueblo". Como era de esperarse, uno de los presentes sacó una cámara para grabar el conmovedor momento, dicho clip terminó en las redes sociales donde rápidamente se viralizó.

Esta acción logró conquistar a los internautas quienes no dejaron de alabarlo con mensajes como: "Señorón", "Ese si es grande. Amé la coordinación de las porras y el entusiasmo", "Él si es humilde, no como Christian Nodal que cancela sus shows a cada rato", "Así deben ser todos, qué bendición", "Él está a otro nivel de artista", "Por eso le va como le va al señorón. Puras bendiciones para mi Julión", Nunca ha perdido la humildad".

Fuentes: Tribuna