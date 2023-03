Laura Carmine llega a 'Hoy' destrozada por ver a Pablo Lyle en la cárcel: "Lloré como no imaginan"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Laura Carmine, quien desde hace 11 años comenzó su carrera en Televisa, conmovió a todos los televidentes del programa Hoy debido a que confesó lo doloroso que ha sido para ella el encarcelamiento de su amigo, el actor Pablo Lyle. Como se sabe, el artista mexicano fue acusado de homicidio involuntario del hombre cubano Juan Ricardo Hernández en Miami luego de tener una pelea callejera.

El intérprete de telenovelas como Verano de amor, La sombra del pasado y Corazón que miente le propinó un duro golpe a su víctima que provocó su muerte días más tarde y desde el año 2019 él se encuentra preso en Miami. Sin embargo, fue hasta este año que Lyle por fin conoció su sentencia, la cual es de 5 años en prisión y 8 más en libertad condicional, lo que en sí sumarían un total de 13 años de condena, además de servicio comunitario y compromiso a llevar terapia.

Durante la mañana de este viernes 3 de marzo Laura llegó al matutino de Las Estrellas a través de una entrevista exclusiva en la que habló de cómo le afectó ver a su gran amigo detenido y luego condenado a años en la cárcel: "Lloré lo que no se puedan imaginar, ver a su papá, al hermano, a Ana (Araujo), pues te duele en el alma", dijo la originaria de San Juan, Puerto Rico. Asimismo contó cuál es la razón por la que no ha hablado con el actor desde que está preso.

Laura y Pablo tienen una gran amistad

Carmine, quien trabajó con el histrión sinaloense en el melodrama Mi adorable maldición, explicó que ha preferido que la familia de Pablo use las pocas llamadas telefónicas que le dan en la cárcel para hablar con él: "No he hablado con él desde que entró a la cárcel y no porque no quiera, pero creo que las llamadas que tiene es mejor que las haga con su familia". Asimismo la actriz dijo que su amigo se encuentra "tranquilo" ahora que ya conoce su sentencia.

Incluso la puertorriqueña de 39 años afirmó que debido al buen comportamiento de Pablo, las autoridades estadounidenses le permitirán salir antes de que cumpla su condena: "Conociendo a Pablo, cómo es él, le va a bajar la sentencia, yo creo que va estar 2 o 3 años y la libertad condicional yo creo que se la bajan". Ya para finalizar, Laura dijo que no ha querido ver la última foto del fichaje de Lyle debido a que no es un buen recuerdo que quiera guardar en su mente.

No sé si es Photoshop o qué, me la enseñaron así (rápido) pero no la he visto bien".

