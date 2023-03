Piqué casi atropellaría a paparazzi de Univisión tras escuchar preguntas sobre Shakira

Comparta este artículo

Barcelona, España.- En días recientes, Shakira lanzó una nueva canción en colaboración con su compatriota, Karol G: TQG (Te quedé grande). En este nuevo tema, la colombiana insinúa que Gerard Piqué aún continúa buscándola para volver, hecho que dejó en intriga a los fans de la intérprete de Monotonía y a la prensa misma, por lo que un paparazzi, quien es conocido por enfocar toda su atención la fracturada relación entre la cantante y el exfutbolista: Jordi Martin, quien acudió directamente con el atleta a cuestionarlo sobre si las afirmaciones de la cantautora son ciertas.

Todo ocurrió durante la transmisión de este viernes, 3 de marzo, del Gordo y la Flaca, cuando Jordi Martin, mostró algunas imágenes sobre su fallida incursión a visitar a Piqué, quien hace poco habría ido a visitar a sus padres, en compañía de su nueva novia, la joven modelo de Kosmos, Clara Chía. Si bien, el comunicador alcanzó a acercarse lo suficiente para cuestionar a Gerard sobre lo que pensaba de TQG, la realidad es que no obtuvo respuesta, mientras que la polémica pareja se limitó a sonreír.

Tiempo después, Piqué y la joven, de 23 años, salieron de la casa de los papás de Gerard, quienes viven a un costado de Shakira. Al notar que Jordi continuaba esperándolos, el exfutbolista del Barcelona decidió acelerar: "Cuando salieron, Piqué aceleró la camioneta de tal manera que casi me atropellan", sentenció el comunicador, quien no perdió tiempo y abordó su propio vehículo para alcanzar a Chía y a su novio de 36.

Según afirmaciones de Martin, logró interceptar a la pareja de nueva cuenta en la carretera, pero lejos de obtener respuesta a sus preguntas, ambos aprovecharon que estaban en un cruce para comenzar a insultar al paparazzi: "Los encontramos en la carretera, se burlaban, me insultaban y hasta me hacían señas obscenas. Yo seguía haciéndole preguntas", resaltó el comunicador; sin embargo, no logró alcanzarlos.

Pero la situación no terminaría ahí, ya que, parece ser que Gerard investigó a Jordi Martín, a quien presuntamente habría llamado por teléfono para continuar insultándolo: "Piqué, una vez más, consiguió mi número telefónico y hasta me llamó diciéndome hasta del mal que me voy a morir. Por cierto, no es la primera vez", señaló el reportero. Mientras todo esto ocurría, Shakira se dirigó a grabar un video musical para su nuevo tema Copa Vacía, mismo que también será una colaboración, aunque esta vez lo hará con su compatriota, Manuel Turizo.

Fuentes: Tribuna