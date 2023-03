¿Se acabó el amor? Desde Televisa, Matías Novoa confiesa todo sobre su relación con Michelle Renaud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que su exesposa Isabella Castillo revelara que su divorcio sí ocurrió por una infidelidad, ahora el actor chileno Matías Novoa dejó sin palabras al público de Televisa al hacer una fuerte confesión sobre su relación con la querida actriz Michelle Renaud. Como se recordará, los famosos dieron comienzo a su romance apenas a mitad del pasado 2022 luego de haber trabajado en dos proyectos juntos.

Desde que antes de que anunciaran que eran pareja, tanto el exactor de TV Azteca como la protagonista de novelas como Quererlo Todo desataron sospechas de tener un amorío e incluso existió la versión de que ella fue la tercera en discordia en el anterior matrimonio de Matías. La mexicana conoció a su novio primero en las grabaciones de la película Doblemente embarazada 2 y luego ambos protagonizaron el melodrama La Herencia.

Recientemente Novoa fue captado llegando a las instalaciones de la televisora de San Ángel y los reporteros lo abordaron para preguntarle cómo va su relación con Mich, a lo que él respondió que todo va muy bien pero dijo que de momento no tiene fecha para tener hijos: "Esperemos que sea pronto, obviamente no es que no a eso (tener hijos), es algo maravillosos y fruto del amor", dijo el actor con una sonrisa.

Estamos viendo los tiempos, tiempo al tiempo", agregó.

Los reporteros también le preguntaron a Mat si no sentía miedo de volver a convertirse en padre después de 11 años de haber tenido a su único hijo Axel y dijo que en realidad le emociona la idea de volver a tener hijos: "Después de 11 años ya lo necesito también (volver a cambiar pañales). No (me da miedo) si hubiera pasado esto 10 años antes quizá sí, lo hubiera pensado, pero ahorita no, estoy emocionado", explicó.

Además el chileno puntualizó que él y Michelle han formado una gran familia con los hijos de ambos y aseguró que se llevan de maravilla: "Mi hijo está contento, es una época de acoplarse también a esta nueva familia, estamos en eso, se lleva muy bien con el hijo de Michelle. Marcelo es un amor, lo adoro". Cabe resaltar que la misma exnovia de Danilo Carrera expresó desde el minuto 1 que empezó su romance que ella deseaba tener hijos con Novoa y en especial dar a luz a una niña.

