Se divorció: Tras beso con actor y 19 años en Televisa, villano abandona 'VLA' y regresa a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas, quien atravesó un polémico divorcio y que cuenta con 19 años de experiencia en Televisa, dará un fuerte golpe al rating del matutino Venga la Alegría debido a que la mañana de este viernes 3 de marzo volverá al foro del programa Hoy como conductor invitado. Se trata del talentoso Lisardo, quien ya había formado parte del elenco de este matutino en 2017.

El originario de Valencia, España llegó a la televisora de San Ángel en el año 2004 y se dio a conocer por su participación en melodramas como Mujer de madera, Lola, érase una vez, Cuando me enamoro, Amores Verdaderos, En Tierras Salvajes, La Piloto II, Rubí, Contigo sí y más recientemente Corona de lágrimas 2. En el también cantante sorprendió al anunciar su divorcio de Lisset, quien durante la pandemia lo acusó de mal padre.

La actriz dijo que el español no cumplía con la manutención de su hija mientras que él manifestó no tener trabajo. Lisardo, quien ha causado revuelo por besarse con actores como Chao o Raúl Araiza, ya no cuenta con contrato de exclusividad en la empresa debido a que pudo debutar en TV Azteca dando una reveladora entrevista a VLA para la sección En sus batallas donde habló de sus inicios en México y su separación.

Durante algún tiempo el histrión de 52 años e incluso vendió 'Fideuá', un platillo típico de su país natal, para generar recursos económicos luego de acabar sin ahorros. Mientras que hace unos meses dio de qué hablar debido a que su exnovia Pamela Rodríguez lo denunció por violencia y declaró públicamente que Lisardo le habría propinado una fuerte golpiza. Tiempo después él salió a defenderse y presumió que era inocente.

Luego de atravesar tantos escándalos, la mañana de este viernes 3 de marzo el cantante español se volverá a encontrar con sus excompañeros del matutino de Las Estrellas ya que la producción anunció que será conductor invitado. Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Paul Stanley y demás elenco recibirán a Lisardo en el foro para que los acompañe a seguir celebrando el 25 aniversario de la emisión. ¿Te gustaría que el actor vuelva unirse a Hoy?

