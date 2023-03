Se volvió mujer: Tras 23 años en Televisa y pleito con Galilea Montijo, galán regresa a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas, quien cuenta con más de 23 años de experiencia en Televisa y que el pasado 2021 tuvo roces con Galilea Montijo, sorprendió a la audiencia debido a que ayer jueves 2 de marzo reapareció en el programa Hoy y anunció si pronto hará un nuevo melodrama. Se trata de Sebastián Rulli, quien tuvo un pleito con la conductora tapatía por temas de política luego de que famosos violaran la veda electoral en las pasadas elecciones.

El originario de Argentina llegó a las filas de la televisora de San Ángel en el año 2000 e hizo su debut con el melodrama Primer amor, a 1000 x hora. No pasó mucho tiempo para que el también modelo se convirtiera en el galán más cotizado de las últimas dos décadas y entre sus novelas más entrañables se encuentran Contra viento y marea, Alegrijes y Rebujos, Rubí, Amores verdaderos, Lo que la vida me robó y Vencer el pasado.

Lastimosamente Sebastián, quien se volvió mujer en una escena del melodrama Un gancho al corazón, no se ha salvado de los escándalos y uno de los más fuertes es su presunta rivalidad con 'El Güero' Castro, exnovio de su guapísima pareja Angelique Boyer. Se dice que el argentino hizo molestar al productor de novelas por su noviazgo con la intérprete francesa ya que ambos se conocieron gracias a él. Cabe resaltar que esto solo es un rumor.

Fuente: Instagram @sebastianrulli

La mañana de ayer jueves 2 de febrero Rulli reapareció en el programa Hoy a través de una entrevista exclusiva en la que contó que el pasado fin de semana se la pasó con Javier 'Chicharito' Hernández y otros amigos en Los Ángeles: "Soy muy amigo de él (del futbolista mexicano) me da mucha alegría haber tenido la oportunidad de estar cuatro días en su casa con amigos en común... yo sinceramente lo admiro mucho, es un ejemplo a seguir", expresó.

El actor argentino de 47 años también defendió al exesposo de Sarah Kohan de las críticas que recibe y señaló que le aconseja a su amigo no escuchar a sus detractores. Luego de que el año pasado hiciera su último protagónico de novela en Los ricos también lloran, Sebastián contó si pronto volverá a la pantalla chica: "Yo estoy esperándome, todavía no ha llegado el papel que me atrape, ahí estoy tranquilo, esperando", dijo el querido galán.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy