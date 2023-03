Shock en Televisa: 'La Bebeshita' hunde a Arturo Carmona por patán y exhibe íntimo chat con él

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa influencer y conductora Daniela Alexis, mejor conocida como 'La Bebeshita', acaba de mostrar las pruebas de que sí tuvo un tórrido romance con el conocido actor Arturo Carmona, pese a que este declaró que ni siquiera la conocía. En entrevista con Chisme no Like la guapa mujer rubia hizo pedazos al actual concursante de La Casa de los Famosos y dijo que ahora no lo quiere ver ni en pintura.

Como se recordará, fue hace casi un año que el exesposo de Alicia Villareal fue cuestionado sobre si andaba con la exparticipante de Enamorándonos y este aseguró que no sabía de qué le estaban hablando y que no tenía el placer de conocerla. En ese momento Dani dijo que aunque tenía las pruebas para demostrar que el exgalán de Televisa estaba mintiendo, prefirió reservársela y solo dijo que él no era un caballero.

Sin embargo, en una plática exclusiva que tuvo con reporteros de Chisme no Like la expresentadora de TV Azteca se le fue con todo a Carmona y dijo que se convirtió en un patán desde que dejaron de salir: "Estoy decepcionada de mi experiencia con Arturo... realmente el tiempo que salimos fue un lindo y después me sacó como su otro lado pero mira, toda la verdad sale a la luz", dijo en referencia a la actitud que ha tenido el actor en La Casa de los Famosos.

No obstante, Daniela comentó que prefería no seguir hablando del expresentador del programa Hoy ya que él se encuentra encerrado en el reality de Telemundo: "Yo ya no quiero hablar de ??l porque ni siquiera está para defenderse, está en La Casa de los Famosos, entonces no podría yo estar hablando de él pero la verdad es que sí me dejó un mal sabor de boca, no lo soporto". Incluso se filtró un chat donde Arturo le envía imágenes sin playera a 'La Bebeshita' y él le pide que también le mande fotos.

Fuente: Chisme no like

'La Bebeshita', quien se iría a trabajar a un nuevo reality de Televisa, admitió que está muy decepcionada del actor y la actitud que ha tomado: "Me sentí super mal, o sea, es algo que no se le hace a ninguna mujer, que no debió haber hecho y pues yo tengo las pruebas, tengo los mensajes, tengo todo y la verdad que él actuara así como '(La Bebeshita) no existe', no está padre... no se lo deseo a ninguna mujer porque ¿dónde está tu valor?, ¿dónde está el caballerismo?".

Ya por último, la expresentadora de Venga la Alegría finalizó diciendo que Arturo es un mujeriego y dijo que cuando estuvieron saliendo este la engañó: "Sí, yo le caché otra y luego salió otra en Monterrey y pues quien sabe con cuántas. Que yo lo haya visto, nada más le vi una y le reclamé y él me la negó, 'somos amigos', entonces la verdad sí me sentí muy decepcionada pero así son los hombres", expresó indignada.

Mira a partir del minuto 40:

Fuente: Tribuna y YouTube Chisme no Like