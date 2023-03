Shock en Televisa: Tras 11 años casada, Galilea Montijo sale del clóset en vivo y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 11 años de matrimonio y un hijo juntos, la conductora del programa Hoy Galilea Montijo da duro golpe a su esposo Fernando Reina y ¡sale del clóset en vivo! Sí, la presentadora de 49 años se quitó los tapujos y reveló con qué compañera del programa de Televisa Netas Divinas tendría un trío, pues aseguró que prefiere estar con otra mujer, que con otro hombre en la intimidad.

La fuerte confesión de Gali viene luego de que revelara hace un tiempo que es "heteroflexible", pues igual podría enamorarse de un hombre como de una mujer. Como se recordará, la tapatía tiene 11 años casada con el político Fernando Reina y ella misma ha confesado que han enfrentado duras crisis juntos, pero han salido adelante. Y en medio de las separaciones que se han dado en el programa Hoy, como la de Andrea Legarreta y Tania Rincón, ¿será que siguen él y Gali?

Galilea Montijo y Fernando Reina

En el programa de esta semana de Netas Divinas, 'Angela' puso en aprietos a Galilea al preguntarle con quién estaría dispuesta a realizar tal acto si "abriera su relación de pareja para invitar a alguien más". Ante esta pregunta, la tapatía respondió: "Sería con alguien qe no conociera (...) la idea de que te vas a otro país y no te conocen", comentó, afirmando que hasta ir con el ginecólogo le da pena. "Le aplicaría la de 'con ella no'", dijo tajante.

No obstante, 'Ángela' insistió y Gali comentó que preferiría estar con una mujer: "Yo creo que sí sería con otra mujer, no con un hombre. Me parece más sexy otra mujer que dos hombres", dijo dejando sorprendidos a todos. Finalmente, reveló que la mujer que quisiera, ¡trabaja con ella! ¿Paola Rojas, Natalia Téllez, Consuelo Duval o Daniela Magún? Al parecer todas... y un extra, un famoso villano de telenovelas que acudió de invitado.

"¿Quieres que te diga de aquí con quién?", le preguntó Montijo a 'Ángela' y de inmediato pudo responder con quiénes le gustaría tener un encuentro: "Mira... un mes sería con Dani, otro con 'La Chuli', otro con Paola y otro mes con la Duval... ya al final invito a Diego (Amozurrutia)", confesó Galilea, provocando las risas de todos. Cabe mencionar que pese a que no estaba bromeando, el matrimonio de la conductora sigue, pese a todos los rumores de separación que han surgido.

