Thalía y Tommy Mottola se habrían separado desde hace tiempo; así lo habría anunciado la cantante

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Parece ser que este es el año de los divorcios y separaciones en la farándula, primero comenzó con Shakira y Piqué desde el pasado mes de junio del 2022, pero esto continuó con los rumores de que Tommy Mottola habría engañado a Thalía; cualquiera pensaría que todo culminó con la inesperada separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, pero no, porque las rupturas en el espectáculo continúan.

A principios del pasado mes de febrero, el programa de espectáculos, Chisme No Like compartió fotografías en exclusiva, proporcionadas por una presunta niñera, quien no habría firmado el contrato de confidencialidad de Thalía y Tommy Mottola, en ellas se daría a entender que el magnate de la música y la protagonista de Marimar no dormían juntos, pero eso no era todo, porqué, supuestamente, a lo largo de sus 22 años de casados, jamás compartieron recinto e incluso llegaron a destapar que la intérprete de Arrasando habría llegado a maltratar al exesposo de Mariah Carey.

Resulta ser que semanas después de que Ceriani dio la noticia de la presunta crisis que Mottola y Thalía vivían desde hace casi 20 años, el mismo conductor volvió a lanzar una bomba y resulta ser que la famosa y millonaria pareja se habría divorciado desde hace algún tiempo, pero por cuestiones mediáticas decidieron mantener todo en secreto: "Ustedes saben, los divorcios se pueden ocultar cuando hay mucho dinero, en una preliminar se puede esconder el 'file' que son récords públicos", señaló el presentador.

Ceriani aclaró que si bien, es posible que Tommy y Thalía hayan ocultado su divorcio, también existe la probabilidad de que, con el tiempo, la prensa pueda obtener acceso a los papeles de divorcio de la que alguna vez fue considerada como una de las parejas más solidas del mundo del espectáculo: "Tarde temprano o temprano va a salir a la luz porque si se puede conseguir (los papeles) así que ya está en papel el divorcio de Tommy con Thalía".

En caso de ser esto cierto, podría coincidir con algunos tuits que la cantante de Amor a la mexicana estuvo publicando a lo largo del mes de febrero en donde daba a entender que estaba viviendo una separación. Uno de ellos fue cuando publicó una serie de fotografías de ella donde se le ve con rosas y fotos: "Yo quemaré tus fotos, yo quemaré tus cartas..." tuiteó la famosa, al tiempo que anexaba un emoji de corazón roto. En un segundo mensaje, Thalía escribió: "Situación emocional: Comenzando un détox emocional". Cabe señalar que hasta el momento ninguno de los involucrados ha confirmado o negado nada.

Créditos: Twitter @thalia

Fuentes: Tribuna