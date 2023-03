Adiós 'Hoy': Tras cirugías y 5 años retirada de Televisa, actriz presume su debut ¿en TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una joven actriz de telenovelas, quien es hija de Angélica Rivera y que ha estado 5 años retirada de Televisa, sorprendió a todos sus seguidores y fans al confirmar que este 2023 estrenará su primer protagónico ¿en TV Azteca?. Se trata de la guapísima Sofía Castro, quien durante los últimos años ha sido muy criticada por "desfigurarse" el rostro con supuestas cirugías estéticas y tratamientos.

La también heredera de José Alberto 'El Güero' Castro, quien estuvo casado con 'La Gaviota' entre 1994 y 2008, se ha defendido de los ataques y comentarios negativos asegurando que ella jamás se ha hecho nada con el bisturí y ha pedido que no se hable de los cuerpos ajenos: "Yo no estoy de acuerdo con que se metan con el físico de las personas, antes se metieron mucho con mi físico y en algún momento sí me afectó, lo repruebo absolutamente, no está bien", compartió ante las cámaras del programa Hoy.

Antes y después de Sofía Castro

Hace algunas semanas Sofía presumió su enorme cambio físico tras haber estado un año entero realizando dietas y con un entrenador físico para llegar a su peso ideal. En todo este tiempo dijo que realizaba este cambio de hábitos porque tenía un importante proyecto pero jamás reveló de qué se trataba, hasta hace algunas horas. La joven de 26 años no se unirá a la televisora del Ajusco y en realidad está presumiendo su debut en Hollywood.

Sí, la hija mayor de 'La Gaviota' presumió que ella será la protagonista de la cinta Snag: Chapter one, donde interpretará al personaje de 'Valentina' quien hace lo imposible por quedarse con su gran amor 'Snag': "Por fin, un año después les puedo contar esta gran noticia", escribió en su cuenta oficial de Instagram. La película se estrenará en salas de cine de Estados Unidos en abril y semanas después estará disponible de forma digital.

Sofía presume su primer protagónico en Hollywood

Castro compartirá rol estelar con Ben Milliken, quien además de actuar también escribió y dirigió esta producción. Para sorpresa de todos sus fans este 2023 la influencer mexicana no solo estelarizará esta película sino que además volver a las novelas tras 5 años de ausencia con un protagónico ya que su padre 'El Güero' Castro la eligió como la estrella juvenil de su nuevo melodrama que tentativamente lleva el nombre de Campirana.

Sofía comenzó su carrera en la empresa de San Ángel cuando apenas era una niña y actuó en programas como La Hora Pico (2007) y La rosa de Guadalupe (2008-2009). Después realizó telenovelas como Teresa, Esperanza del corazón, Cachito de cielo, Por siempre mi amor, Vino el amor y la última fue Por amar sin ley en 2018. Mientras que en 2019 formó parte de la serie El Dragón y luego se mudó a trabajar a Telemundo.

