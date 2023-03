Adiós TV Azteca: Tras llegar a Televisa y beso con influencer, despiden a Pedro Sola de 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el polémico presentador Pedro Sola logró apoderarse de la atención de toda la prensa debido a que en días pasados protagonizó un tremendo beso con el influencer Aldair Leal y se especula que podría haber sido suspendido del programa Ventaneando debido a su acción. Al parecer a los altos mandos de TV Azteca no les agradó la escena que tuvo su experimentador conductor con otro hombre.

Como se sabe, el economista mexicano se besó con el también integrante del matutino Venga la Alegría mientras hacía una participación especial en el podcast Somos + batos conducido por el propio Leal y Rom Alan. La conversación que estaban teniendo hablaba sobre las personas homosexuales y Rom mencionó que la mayoría de heterosexuales tienen mucho conflicto en besar a personas de su mismo género.

Aldair de inmediato mencionó que él no tendría problema en besarse con otro hombre y fue cuando Pedrito hizo la propuesta. El joven influencer afirmó que para él sería un honor y como un sueño hecho realidad, dado a la gran fama y cariño que tiene el famoso presentador de Ventaneando. No obstante, no solo fue un beso de 'piquito' pues el conductor de 76 años se agasajó y hasta terminó lamiendo a su colega.

Elenco de 'Ventaneando'

Fuente: Tribuna