¿Chapoy? Tras anunciar separación, conductora de 'Ventaneando' explota por descarada infidelidad

Ciudad de México.- La conductora de Ventaneando, Linet Puente, quien lleva 19 años en las filas de TV Azteca y 9 en la emisión de espectáculos dirigida por Pati Chapoy, abre su corazón tras la dolorosa separación que enfrentó del padre de su hijo luego de que él presuntamente le fuera infiel con una compañera de trabajo en el 2020. Cabe señalar que el rompimiento fue muy repentino y la conductora lo confirmó en pleno programa en vivo, donde no pudo contener sus lágrimas.

Como se recordará, en diciembre del 2020, la presentadora anunció la separación del padre de su hijo Noah, Luis Carlos Galán. Aunque en su momento pidió privacidad y señaló que no revelaría las causas por respeto a su pequeño, no tardó en salir a la luz que su expareja empezó una relación con una compañera de trabajo llamada Liz Basaldúa, hermana del locutor Bazooka Joe. Linet ha logrado salir adelante y ha compartido que ha logrado sanar a través de terapias psicológicas.

Y ahora, luego de una dinámica de preguntas y respuestas, usuarios le pidieron publicar una fotografía donde estuviera "pasando tu peor momento pero seguías de pie". Ante esta petición, Linet compartió una imagen de una tarjeta bancaria y escribió: "Obvio no tengo foto mía de frente, porque apenas y podía sostenerme a mí y a mi hijo. Fue el día que regresé del viaje más espantoso de mi vida, en donde todo lo que había concebido como una vida feliz, se acabó de un día para otro".

La presentadora de espectáculos añadió: "No traía efectivo, mis tarjetas estaban declinadas por alguna extraña razón y no tenía ni para pagar una botella de agua en el aeropuerto. Mis hermanas Susana Moscatel, Linda Cruz, Gaby Cam y Melissa, me daban apoyo moral y Mel, a la distancia, me ayudó a desbloquear mi tarjeta para poder comprar agua para mí y para la leche de mi hijo", señalando que pese a sentirse destrozada por dentro, pudo llegar a la CDMX tras un vuelo internacional y se refugió en su familia.

"Uno de los días más tristes y duros de mi vida en el que a pesar de que me derrumbaba, saqué fuerzas no sé de dónde para seguir, tomar un vuelo internacional y llegar de pie a México en donde mis padres ya me esperaban para sostenerme", compartió. Posteriormente, Linet compartió una fotografía que hablaba de la infidelidad, dejando entrever que esto fue lo que habría pasado con su expareja, quien negó haberla engañado.

En la publicación, la cual fue compartida por una cuenta de psicología a través de Instagram, se puede leer: "La infidelidad no empieza con sexo, empieza con conversaciones ocultas". Ante esta imagen, Linet se limitó a escribir "This" en inglés, lo que significa "Esto", dejando entrever que así habría descubierto el engaño de su expareja, sin embargo, no dio más detalles al respecto y hasta ahora no se le ha conocido un nuevo amor.

