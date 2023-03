Drama en Televisa: Tras separación de Christian Estrada, Ferka estallaría furiosa por nuevo romance

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de Televisa se ha desatado un polémico drama, dado a que recientemente la famosa actriz y presentadora, Ferka, fue cuestionada respecto a su separación de Christian Estrada y sobre el nuevo romance del padre de su hijo y exfutbolista, con la reconocida actriz, Alicia Machado, hecho por lo que habría estallado furiosa, marcando una injusticia en su caso y también alivio al no tenerlo más en su vida.

Como se recordara, Estrada y María Fernanda Quiroz, nombre completo de Ferka, desde hace seis meses que han estado acaparando titulares por su mediática separación, pues después de que se confirmó, esta lo acusó de violencia psicológica y emocional, tras lo que este la acusó de no permitirle ver a su hijo y hasta terminó detenido en la Fiscalía por varios días, dado a que ella lo señaló de haber sustraído al menor y tenderle una emboscada para lograrlo.

Ante este hecho, las situación legal entre los exintegrantes de Guerreros 2020 cada vez se ha puesto más intensa, pues Estrada sigue señalándola de exigirle mucho dinero para verlo, cantidad que señala de imposible, además de que cuando se dijo que ella podría estar en una relación con el galán de novelas, Jorge Losa, este salió a decir que estaba preocupado por el bienestar de su hijo, dado a que lo acusó de exponerlo a un ambiente de alcoholismo y de arriesgar su vida dejando que manejara en estado de ebriedad.

Ferka diría que Estrada habló mal de Machado. Twitter

Hechos a lo que ella se ha defendido mencionando que jamás pondría en riesgo a su hijo y que no tenía nada que ver si ella estaba soltera o en una relación con el exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy con respecto a la custodia y manutención del menor, pero esto pareció no importarle mucho a Estrada, dado a que siguió arremetiendo en su contra y mostrándose en desacuerdo con la aparente relación sentimental de su ex.

Es por ello que ahora que él mismo ha compartido que se encuentra teniendo citas románticas con Machado, guapa actriz y exreina de belleza, ha causado mucho revuelo en las redes sociales, pues hubo quienes lo tacharon de "hipócrita" por juzgar a Ferka con su aparente relación, mientras que él sale con la exintegrante de La Casa de los Famosos, de la cual aparentemente habría hablado mal en el pasado, pues en Twitter la joven compartió un mensaje después de ver las fotos en el que dice: "qué horror ser besada por alguien que hablo mal y despectivamente".

Por ello, cuando se presentó en una entrevista con el programa El Chismorreo, estos no dudaron en cuestionarle si es que estaba molesto de ver a su exprometido, padre de su hijo y con el que ganó Inseparables ya en una nueva relación amorosa, esta respondió que para nada, pues él era un hombre soltero y "libre de hacer lo que quiera", además de agregar que "al final de cuentas qué padre que se entretenga porque así seguramente ya me va a dejar en paz, ¿no? Eso es lo mejor".

Fuente: Tribuna del Yaqui