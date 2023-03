"Es deplorable": Stephanie Salas en 'Sale el Sol' destroza a Luis Enrique por robo a Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y querida cantante, Stephanie Salas, recientemente acaba de presentarse ante las cámaras de Sale el Sol, en donde brindó una entrevista en la que no dudó en destrozar las acciones de su tío, Luis Enrique Guzmán, ante el robo a Silvia Pinal, del cual ha sido acusado hace un par de semanas, por lo que la hija de su hermana Sylvia Pasquel dijo que era una situación "deplorable y lamentable".

Como se sabe, hace un par de semanas que en TV Notas un aparente amigo cercano de la familia de la reconocida primera actriz de Televisa, afirmó que Luis Enrique y la esposa de este, Mayela Laguna, planearon y ejecutaron un robo dentro de su casa en el sur de la Ciudad de México mientras que ella estaba de paseo, señalando que se llevaron millones de pesos entre importantes pinturas y varias joyas de mucho valor, como relojes de la marca Cartier.

Ante este hecho, el hijo de Enrique Guzmán y Laguna lanzaron un comunicado en el que niegan rotundamente haber ejecutado tal robo, afirmando que los audios en los que supuestamente ella acepta todo lo antes mencionado, fueron "asquerosamente alterados" por alguien que los quiere difamar, mientras que Frida Sofía en una entrevista afirmó que esto era solo la punta del iceberg de todo lo que a lo largo de los años le han robado a su abuela toda la familia Pinal.

Luis Enrique con Silvia, sus hermanas y sobrinas. Internet

Pero mientras que la hija de Alejandra Guzmán arremetía en contra de su tío y este se defendía negando lo sucedido, el resto de la dinastía se había mantenido en completo silencio hasta hace poco, pues la mañana de este jueves 30 de marzo, cuando en Imagen TV compartieron una entrevista que le realizaron a Salas durante uno de sus eventos de modas, en la cual no pudo evitar las preguntas al respecto, siendo muy contundente al señalar que estaba indignada por todo lo sucedido.

La verdad es una situación deplorable, muy triste, lamentable, de verdad, ¿qué te puedo decir?. No tengo palabras para lo que está pasando", expresó.

Tras esto, mencionó que ella ya no iba a dar más declaraciones de las que acaba de hacer pues: "La verdad no me quiero meter en los adentros familiares, porque es un tema delicado y un tema personal, familiar si lo quieren ver así", dejando muy en claro que por su parte no habría señalamientos ni se metería, más pero que desea "que se resuelva internamente es lo único que yo pido y que las cosas vayan a buen puerto".

Finalmente, al no querer hablar más del tema, los reporteros le cuestionaron sobre la demanda que interpuso Aracely Arámbula a Luis Miguel por la manutención de sus dos hijos, a lo que ella dijo que "La verdad estoy muy ajena a eso, no sabría. Bueno, pues cada quién hace lo correcto, lo que tiene que hacer", destacando que aunque era algo en lo que no debe de meterse "como mujer 100 por ciento la apoyo".

Fuente: Tribuna del Yaqui