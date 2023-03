¡Escándalo! Actor de Televisa revela oscuras prácticas en el futbol mexicano que le impidieron debutar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por muchos años, ha existido la sospecha de que para debutar en el futbol profesional los jugadores de las fuerzas básicas deben pagar para debutar como profesionales; sin embargo, esto nunca se ha comprobado. Ahora, un exfutbolista y actualmente actor de Televisa dio su testimonio sobre las oscuras prácticas que, al menos en su tiempo, existieron en el futbol mexicano y que le impidieron seguir su carrera deportiva.

El actor y cantante Mane de la Parra participó en el podcast La Capitana de Sandra de la Vega, esposa del excapitán de la Selección Mexicana Andrés Guardado, en donde relató su época como futbolista en Pumas y Atlante y dio cuenta de las malas prácticas con las que tuvo que lidiar y en donde resaltó el tema de los cobros a los futbolistas para poder jugar en un equipo profesional lo que lo motivo a cambiar de profesión.

"Yo fui futbolista profesional hasta los 20 años. A los 19 dejé de jugar en México, en Primera A, y luego me fui a jugar en lo que era la MLS. Yo toda la vida quise ser futbolista, viví de ello varios años, por muchas cosas (lo dejé), entre ellas la corrupción que hay en ligas inferiores, llegue a Primera A Jugué en Pumas y jugué en Atlante, soy de Pumitas hasta Primera A. Me vendieron, tuve un problema con un entrenador, que para ascenderme en un equipo, quería que yo diera parte de mi sueldo a ellos.

"Los corrieron cuando los reporté. Dejé de jugar en ese equipo por obvias razones, por que toda la gente que estaba bajo ese sistema, estaba muy enojada, por que les había echado a perder su posible debut en primera. Me fui a otro equipo, en ese otro equipo, sí, empecé a jugar un tiempo, me registraron en Primera A", relató el ahora actor de Televisa quien mencionó que conoció a varios futbolistas que después fueron profesionales.

"En ese tiempo, la que era mi novia era la hija del presidente de su equipo. Soy de la generación de Gonzalo Pineda, Gonzo González, David Toledo, tengo muy buena relación con muchos de ellos", relató De la Parra sobre lo ocurrido en aquella época y que aunque no precisó el año, según su edad se puede inferir que todo eso habría ocurrido en el año 2000 o 2001 cuando vivió aquellas prácticas.

Este tema lo volvió a tocar en el podcast Abre la Caja, donde recordó una conversación con un entrenador quien dice era exjugador profesional. "Te queremos debutar en Primera A, me registran, me pagan un sueldo y ya que está en eso, me dice el director técnico que fue profesional de Pumas, del Atlante. '¿Oye pero cuánto me vas a dar?, y yo dije '¿Cuánto te voy a dar, por qué? Tengo desde los cinco años jugando todo el día hasta los 19 años, pero ¿Cómo funciona esto, no?", recordó.

