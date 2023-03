Horóscopos de Mhoni Vidente hoy jueves 30 de marzo: Predicciones del día según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La semana está próxima a terminar y si este jueves 30 de marzo del 2023 no sabes qué decisión tomar o qué rumbo tomar, Mhoni Vidente te orienta con los horóscopos de hoy, en los que encontrarás las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más que ayudarán a tu signo zodiacal. ¡Consulta los mensajes del Universo que los astros tienen para ti en esta jornada!

Aries

Tienes que descongelar tu corazón, o de lo contrario terminarás solo y te perderás la oportunidad de una persona que podría volver tu presente mágico. Tu salud está mejor de nunca, esa es una buena noticia.

Tauro

Antes de firmar un contrato u otro papel importante en este día, querido Tauro, es indispensable que leas bien todo lo que dice el escrito. Que no te de miedo demostrar tu amor a tus seres queridos.

Géminis

Habla con tu familia sobre cómo te sientes en temas de dinero, ya que ellos podrían apoyarte a solucionar la crisis. Importante pago para esta semana: ten en cuenta todo lo que debes pagar hoy.

Cáncer

Evite los enfrentamientos con tus compañeros de trabajo, y hable con claridad sobre qué cosas desea mejorar. Su jefe le apoyará siempre y cuando sea honesto. Salud mejora gracias al ejercicio que realiza.

Leo

En temas de trabajo, puedes estar tranquilo, querido Leo, pues te van a surgir grandes oportunidades en los que demostrarás tu talento. Si extrañas a alguien del pasado y sientes que aún no debes dejarlo ir, háblale.

Virgo

Claramente tienes problemas internos que no has resuelto y que provocan miedo para que te relaciones con las demás personas. Ten cuidado con eso, busca ayuda para sanar.

Libra

La buena noticia de este día es que si te haces estudios de sangre o de un tema específico de salud, saldrán bien, querido Libra. En temas de amor, haces bien en darte un tiempo.

Escorpio

Las metas que quieres alcanzar solo serán posibles si trabajas. Debes tener mayor perspectiva. Por otra parte, si no estás descansando bien, quizá debas dejar la cafeína.

Sagitario

En asuntos del corazón, querido Sagitario, es importante que externes de forma sana qué es lo que te molesta. Aguas, viene una temporada muy difícil en temas de economía.

Capricornio

Si tienes problemas con un colega del trabajo, trata de solucionar las cosas de una forma constructiva y tranquila. El respeto es clave en todas tus áreas, de lo contrario, te meterás en problemas que no necesitas.

Acuario

No te sientas mal si tus amigos no están siendo cariñosos contigo, o no corresponden a tus ideas para salir. A veces así pasa, pero sirve para que aprendas a disfrutar solo.

Piscis

Entregas todo lo que tienes lo entregas de una forma muy rápida, y eso entorpece el cómo te relacionas con la gente, por lo que antes de dar el corazón, es clave que medites bien.

Fuente: Tribuna