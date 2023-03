Natalia Alcocer llega a 'VLA' tras arresto y reafirma que quiere ver a su exesposo tras las rejas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz y conductora Natalia Alcocer, quien ha trabajado tanto en Televisa como TV Azteca, reapareció en el matutino Venga la Alegría este miércoles 30 de marzo y confirmó que su exesposo Juan José Chimal le ofreció cierta cantidad de dinero para terminar el proceso legal en su contra pero ella no aceptó. En la entrevista la famosa dijo que su paz no tiene precio y que quiere verlo tras las rejas.

Como se recordará, la llamada 'Vikinga' empezó una batalla legal en contra de su exmarido desde hace casi dos años, denunciándolo por no pagar la pensión a sus hijas y además por violentarla física y emocionalmente. El pasado martes 28 de marzo Natalia estuvo a punto de ser arrestada debido a que la señalaron por no presentar a su hija menor a una convivencia con su padre, pero ella ni siquiera estaba enterada de la reunión.

Ese día la exactriz del unitario Como dice el dicho vivió un verdadero calvario debido a que estuvo a punto de sufrir un aborto por la impresión de su detención y es que tiene un avanzado embarazo que prefirió mantener oculto a la prensa. Tras librar el arresto, la tarde de ayer Alcocer acudió a una nueva audiencia en donde se volvió a ver las caras con Juan José. Antes de entrar al juzgado, la famosa dio la siguiente declaración:

"El señor lleva violentándome, golpeándome, con videos y lo siguió haciendo hasta el día viernes, no pagó 22 meses de pensión y yo porque no presenté a la niña a una convivencia donde no se me notificó, ayer se armó este show", expresó. Tras varios minutos en la sesión, el primer en dejar las instalaciones fue el poderoso empresario, quien no se detuvo a hablar con la prensa y a través de su abogado comunicó que él no litiga en los medios de comunicación.

