¿Pato Araujo o un 'Azul'? Tras drama en TV Azteca revelan quién saldría de 'Exatlón All Stars'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de los fuertes dramas entre los reconocidos atletas de TV Azteca, recientemente se dijo que al parecer el exfutbolista, Pato Araujo, no dejaría la competencia como se dijo anteriormente y ante esto revelaron quién saldría en los próximos días de Exatlón All Stars, dejando muy en claro que el color que abandonaría las playas de la República Dominicana no es ningún 'Azul', sino que sería un 'Rojo'.

Como se sabe, desde hace varias semanas que las cosas dentro del reality deportivo de la empresa del Ajusco se están poniendo cada vez más tensas, pues además de la presión con los enfrentamientos por la Villa 360, los premios y por supuesto la supervivencia para permanecer dentro de esta y volverse el campeón de campeones, las rencillas entre integrantes de equipos cada vez más crea mayores conflictos.

Esto pues recientemente se han suscitado varias peleas a golpes en el Exaball y más recientemente la pelea a gritos entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, que parecían tener una de las amistades más sólidas dentro de la competencia, además de discusiones dentro de los equipos cosas tan pequeñas como quién lava o no los trastes que se usan al comer, manteniendo al programa en medio del escándalo de manera constante.

Los equipos en Exatlón estarían llenos de tensiones. Internet

Pero ahora, lo que está llamando la atención es el hecho de que en la siguiente eliminación las cosas se pondrán aún más complicadas y podría haber aún más rencillas entre ambos equipos y los integrantes de este, pues recientemente el presentador de este, Antonio Rosique, confirmó que en vez de tres atletas, serían cuatro los que irían al duelo de eliminación, en el cual ya estaría instalado uno de los integrantes de los escarlatas.

Ante este hecho, el canal de YouTube de Proyecto TV afirmó que no va a ser Araujo quién deba decirle adiós a los 'Rojos', como se dijo por supuestamente querer reunirse con Zudikey Rodríguez por el nacimiento de su hijo, sino que este afirmó que la siguiente en tener que despedirse sería la famosa atleta Tzasna Carrasco, pues el duelo en esta ocasión sería mixto y se enfrentaría a Keno Martell, Andrés Fierro, de los 'Azules', y con Lino, uno de los suyos.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que aunque el mencionado canal de YouTube suele tener información bastante certera, al no provenir directamente de la fuente oficial, que es la empresa de Ricardo Salinas Pliego o alguno de los elementos de la producción del reality deportivo, no se sabrá con certeza si es cierto o falso hasta que pase la eliminación el próximo domingo 2 de abril.

Fuente: Tribuna del Yaqui