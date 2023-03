Pleito en TV Azteca: Comediantes acusan a Ricardo Salinas de deberles dinero; así les responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A través de las redes sociales de nueva cuenta TV Azteca se vio envuelto en un intenso pleito, debido a que el reconocido comediante y miembro de La Cotorrisa, Ricardo Pérez, en un mensaje acusó al dueño del Ajusco, el millonario empresario, Ricardo Salinas Pliego, de aún deberles dinero después de trabajar para su equipo deportivo el año pasado, por lo que este no dudo en darles esta respuesta.

Dicha pelea comenzó pues en uno de los recientes episodios que lanzaron en el canal de YouTube del programa de comedia, tanto Pérez como José Luis Slobotzky, comenzaron a burlarse de los comentarios en las redes sociales que este hacía en contra de sus seguidores cuando se enojaba, mencionando que se pasaba un poco cuando comenzaba a usaba que tenía mucho dinero para llamar "pend..." y "pobres" al resto, usando su usual negro sentido del humor.

Fue por este hecho que mediante su cuenta de Twitter el millonario empresario y dueño de la televisora antes mencionada se pronunció bastante molesto cuestionando si es que "¿Alguien los conoce?", dejando en claro que él no y que "se me hace que este par de pend..." necesitan conocerme en persona. Si los conocen etiquétenlos aquí y que me inviten a su programilla", dijo con usual manera de no tener filtros.

Ante este comentario, Pérez no dudo en hacerse presente y mencionar que "¿Como que si nos conoces? Si hasta nos debes dinero tocayo jajajaja", demostrando que no tenía ningún problema en tenerlo en sus sets de grabaciones, señalando que sí debería de "Caéle a grabar y le caes con chequera", usando así también el humor para pedirle que les pague lo que sea que les haya quedando debiendo.

Por su parte, Salinas Pliego siguió mostrándose sorprendido de su respuesta, negando el que los haya conocido o que estuviera en su nomina, así que pidió a uno de sus ejecutivos que le dijera si era verdad que trabajaron para él, a lo que varios internautas le recordaron que ambos miembros del canal de YouTube fueron en representación de su equipo deportivo para el Mundial de Qatar 2022, entre el mes de noviembre y de diciembre.

Finalmente, al verse informado de que ambos sí habían trabajado para él, este exigió a la Auditoría Grupo Salinas que le diera una explicación sobre la deuda con ellos, los cuales inmediatamente le respondieron que estaban investigando la situación con todos los datos necesarios y que le había pedido en el tuit anterior, mientras que el comediante optó por mantenerse en silencio al respecto.

