Reprograman concierto de Billie Eilish en Foro Sol CDMX: Será hoy 30 de marzo; cantante da 'regalo' a fans

Ciudad de México.- Debido a las fuertes lluvias y caída de granizo que ocurrieron el pasado miércoles en la Ciudad de México (CDMX) y el resto del Valle de México, el concierto de la joven cantante estadounidense Billie Eilish, el cual iba a realizarse en el Foro Sol, tuvo que ser cancelado. Ante esto, la artista dio un 'regalo' a los fans que esperaron a que las precipitaciones 'se calmaran' y ella pudiera salir. Momentos después, Ocesa dio una buena noticia a los fans, pues el show se reprogramará para hoy, jueves 30 de marzo.

Billie Eilish da concierto acústico a sus fans tras lluvia en CDMX. Foto: Internet

Billie Eilish, una de las artistas más jóvenes y con mayor reconocimiento en la actualidad, se iba a presentar la noche del pasado miércoles en el Foro Sol de la CDMX, no obstante 'Tláloc' le jugó chueco a la cantante de 21 años, pues una gran tormenta azotó la capital mexicana, lo que provocó que el espectáculo fuera cancelado. Sin embargo, la intérprete de Happier Than Ever no abandonó a sus seguidores, pues luego del diluvio salió y, con su guitarra acústica, dio un pequeño show a su público, el cual aguardó paciente a la artista. En este mini-espectáculo participó su hermano, Finneas Baird O'Connell.

Billie Eilish reprograma concierto en el Foro Sol: Será hoy, jueves 30 de marzo

Momentos después de este conmovedor espectáculo, Ocesa lanzó un comunicado importante para los fanáticos de Billie, por el concierto en el Foro Sol será este jueves 30 de marzo del 2023. De acuerdo con información oficial, todos los boletos serán válidos. En caso de que tu ticket para el show se haya mojado y no sea legibles, puedes ponerte en contacto con Ticketmaster mediante su cuenta de Twitter @ServicioTM o desde el botón de Ayuda dentro de su cuenta en Ticketmaster.com.mx para obtener orientación y solucionar cualquier problema.

¿A qué hora será el concierto de Billie Eilish, hoy jueves 30 de marzo?

Como ya te informó TRIBUNA, el concierto reprogramado de Billie Eilish se realizará hoy mismo, jueves 30 de marzo del 2023, en mismo recinto que ha visto a artistas como Dua Lupa, Café Tacuba y más: el Foro Sol. El espectáculo arrancará en punto de las 19:00 horas, tiempo local, tendrá dos artistas teloneros. Se espera que el concierto de Billie Eilish inicie a las 21:00 horas . Cabe mencionar que las puertas del recinto se abrirán a partir de las 16:00 horas, por si quieres llegar desde antes.

Reprograman concierto de Billie Eilish en CDMX. Foto: Intenet

Concierto de Billie Eilish en el Foro Sol: ¿Lloverá hoy en la CDMX?

De acuerdo con el boletín matutino de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de este jueves 30 de marzo, en el transcurso del día, se esperan condiciones de cielo medio nublado, con probabilidad de lluvias aisladas y descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que se recomienda anticipar salidas y andar abrigados. ¡Disfruta del show!

Fuente: Tribuna