Revelan el motivo por el que Maxine Woodside se niega a pagar la liquidación de Ana María Alvarado

Ciudad de México.- Desde hace varias semanas, la reconocida locutora de radio, Maxine Woodside se metió al ojo del huracán, después de que trascendió la noticia del presunta despido injustificado a Ana María Alvarado, que posteriormente evolución al hecho de que la denominada 'reina de la radio' se negaría a pagar la liquidación por 32 años de trabajo de la presentadora de Sale el Sol, lo que terminó por escalar a una cita de conciliación y arbitraje.

Recientemente, Alvarado, Woodside y sus respectivos abogados acudirían a una reunión en la que, según información de Ana María, Maxine no llegó, pero su representante legal sí, quien se habría negado categóricamente a conciliar: "Quedé realmente sorprendida porque el abogado iba con una actitud (...) Yo expuse cuál era mi situación, porque era mi petición y mi abogado también, pero el abogado (de Maxine Woodside), de buenas a primeras, dijo: 'Yo no reconozco la situación laboral, la señora Alvarado nunca trabajó para mi clienta, no tenemos por qué darle nada porque absolutamente estamos negados a esa posibilidad'".

Esto desató la molestia de Ana María Alvarado, quien reveló algunas incongruencias de lo que, tanto Woodside como su abogado están afirmando en estos momentos: "Maxine dijo desde el principio que no trabajo para ella, que no sabe dónde cobro, que no sabe quién me paga... acto seguido dice: 'Yo no la corrí, aquí esta su silla', y le dijo durante cuatro martes, entonces, ¿si trabajo o no ahí?". Por otro lado, el abogado de la 'reina de la radio', Alfredo Pérez Guzmán, se negó a dar mayores declaraciones frente a la prensa, luego de que todos salieron del centro.

Supuestamente, el motivo por el que el representante legal no podría dar mayores declaraciones es porque el conciliador les pidió que todo se mantuviera bajo confidencialidad, aclaración que fue desmentida por el abogado de Ana María, Raymundo Calva, quien aseguró que, como no se trataba de un juicio, ambas partes podían exponer lo que sucedía ante la prensa. Como muchos sabrán, la presentadora de Sale el Sol decidió denunciar a Maxine por no cumplir con sus obligaciones como patrona.

Uno de los temas que ha generado mayor debate con respecto a este pleito legal entre ambas famosas es el hecho de que Ana María Alvarado reconoció frente a la prensa que, durante los 32 años en los que estuvo laborando para Woodside, jamás firmó un contrato laboral: "No teníamos firmado nada, pero con el hecho de que te paguen es suficiente", aseguró la periodista ante las cámaras.

Finalmente, Alvarado reconoció que no está buscando tener una disputa en contra de Maxine Woodside, a diferencia de lo que la locutora de radio consideraría, ya que, lo único que quiere es que se le entregue su dinero, el cual está pidiendo conforme a lo establecido por la ley: "Estoy tranquila, no estoy pidiendo nada en contra de la ley, mi objetivo no es perjudicar, no es dañar, incluso no es contra Maxine", señaló.

