Shock en la farándula: Tras atropellar a un hombre, juez falla a favor de afamada actriz

Comparta este artículo

Utah, Estados Unidos.- Durante las últimas semanas, Gwyneth Paltrow estuvo en el centro de la polémica después de que trascendió la noticia de que atropelló a un optometrista retirado, identificado como Terry Sanderson, cuando tanto ella como el hombre chocaron mientras se encontraban esquiando en Park City, Utah, Estados Unidos, en el año 2016, motivo por el que la famosa tuvo que ir a juicio en este 2023.

De acuerdo con algunos informes, Sanderson decidió demandar a la actriz de Iron Man y Avengers: Infinity War porque la celebridad habría chocado con fuerza con él, lo que provocó que éste quedara inconsciente, a su vez, le habría causado una "lesión cerebral y cuatro costillas rotas graves". Según las declaraciones del agraviado, tras el incidente, la estrella de Glee continuó con su camino y no se detuvo a ver cómo se estaba el hombre, por lo que permaneció sobre la nieve, inconsciente por tiempo indefinido.

Como consecuencia Senderson demandó a Gwyneth, esto con la finalidad de obtener una indemnización de 300 mil dólares (5 millones, 430 mil, 300 pesos mexicanos), por otro lado, la actriz de Santa cláusula II pidió que el señor Terry se encargara de pagar los honorario legales de su abogado y una indemnización de un 1 dólar por la demanda original. De acuerdo con las palabras del agraviado en el estrado, Paltrow habría sido la culpable del accidente por esquiar fuera de control.

La demanda original fue impuesta desde el año 2019 y en el reclamo se podía leer: "Este caso involucra un accidente de esquí de atropello y fuga en Deer Valley, Utah, donde la acusada Gwyneth Paltrow esquió fuera de control y golpeó la espalda de Terry Sanderson, otro esquiador que estaba cuesta abajo, derribándolo con fuerza, dejándolo inconsciente y causándole una lesión cerebral, cuatro costillas rotas y otras lesiones graves".

Por otro lado, Gwyneth se defendió argumentando que no creyó haber actuado mal e incluso llegó a revelar que, en el momento, creyó que el señor Terry era un pervertido, debido a que lo encontró retorciéndose en la nieve y gimiendo. También destacó que los problemas de salud que Sanderson desarrolló luego del accidente no eran culpa de ella puesto, ella no había provocado el accidente como tal.

Después de varias semanas de dimes y diretes entre Gwyneth Paltrow y Terry Sanderson, el juez decidió darle el gane a la actriz de Shakespeare in love, por lo que de esta manera, la famosa pudo evitar pagar 3,2 millones de dólares, cantidad en la que se estaba valorando actualmente la demanda. Cabe señalar que el juicio se volvió tan viral que actualmente es conocido como el más surreal del año.

Fuentes: Tribuna