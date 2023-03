Televisa en conmoción: Con el sentimiento a flor de piel, Consuelo Duval da noticia de su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Consuelo Duval es una actriz que goza de compartir sus alegrías y desventuras a través de su cuenta oficial de Instagram, donde durante la jornada de este jueves, 30 de marzo, la estrella de Tal Para Cual, Familia P. Luche y La Hora Pico logró estremecer a sus poco más de 5,3 millones de seguidores en la red social de la cámara multicolor por dar una noticia relacionada a su hijo, Michel Duval.

No es secreto para nadie que la intérprete de la 'Nacasia' es madre soltera, por lo que no es de extrañarse que sus dos hijos, Paly y Michel hayan crecido admirando la carrera artística de su madre, por lo que, ahora que ambos son adultos decidieron hacer su propio camino a través de distintas ramas del arte, en el caso del joven de 29 años, él es conocido por su trabajo como actor en La Octava Clausula; sin embargo, también es cantante, compositor y modelo.

Es bajo este contexto que Consuelo logró sacudir a sus fans después de compartir una fotografía sobre el debut de su hijo como un cantante consolidado. En el clip, la conductora de El retador hace mención de que no pudo asistir al concierto, sin embargo, esto no impidió que ella se sintiera sumamente orgullosa de lo lejos que su hijo está llegando en el ámbito artístico: "Aunque no esté... ¡Estoy! Y me siento profundamente orgullosa de ti".

Mensaje de Consuelo Duval para su hijo, Michel Duval en Instagram

"Amor de mis amores, nada más porque naciste de mi panza, sino juraría que eres de otro planeta. (Aplausos) por el hermoso show que diste ayer.", concluyó la comediante. A su vez, su Michel no dejó de demostrar el gran amor que siente hacía su madre con un corto, pero poderoso mensaje, el cual se puede encontrar en la sección de comentarios: "¡Te amo!", declaró el histrión en letras mayúsculas para enfatizar la emoción que siente.

De acuerdo con algunos informes, Michel debutó con su primer álbum musical titulado Tierra, mismo que le tomó alrededor de seis años producir de manera independiente. A su vez, Duval demostró poseer gran versatilidad en proyectos de televisión, teatro y cine de manera alternativa entre México y Estados Unidos. Como se mencionó anteriormente, el famoso ha participado en diversos proyectos a nivel actoral como Último año, Señora acero, Queen of the south y Deadly Class.

Michel Duval da su primer concierto

Créditos: Instagram

Por otro lado, varios fanáticos de Consuelo Duval han resaltado el hecho de que Michel es extremadamente parecido al galán de telenovelas, Aarón Díaz, lo que le ha traído muchos elogios por su aspecto físico a través de las redes sociales. Por ahora, el famoso se ha mostrado como una tremenda promesa para el medio artístico y parece ser que nada lo parara en su camino hacia el éxito.

Fuentes: Tribuna