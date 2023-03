Teme por su vida: Melissa Galindo en 'VLA' afirma que Kalimba sigue violentándola tras demanda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de interponer su demanda por abuso sexual agravado, la reconocida y polémica cantante, Melissa Galindo, recientemente brindó una entrevista a Venga la Alegría, en la cual mencionó que teme por su vida y cree que podría pasarle algo, dado a que afirma que el cantante y actor, Kalimba, después de esto sigue violentándola, pero de manera emocional, tratando de silenciarla.

Como se sabe, desde hace varias semanas que Galindo y el integrante de OV7 se encuentran en medio de la polémica, pues esta compartió un testimonio en el que afirmó que hace algunos años atrás él se aprovechó de ella, pues en una reunión con amigos tras un concierto, cuando él estaba pasado de copas la tocó en su vag... sin su consentimiento y de forma indebida, señalando que poco después hubo situaciones de acoso que decidió ignorar, hasta que nuevamente la tocó y le hizo ofrecimientos inadecuados.

Tras este hecho, mencionó que fue el miedo la que la hizo callar, pero que ahora no pensaba guardar silencio nunca más e iba a alzar la voz para conseguir justicia, mientras que el famoso intérprete de Frío lanzó un comunicado en el que niega todo lo dicho anteriormente, dejando en claro que interpondría acciones legales en su contra por difamación y daño moral, mencionando que estaba actuando por simple venganza y para evadir un tema de cuestiones económicos con su disquera.

Melissa y Kalimba. Internet

Ahora, la mañana de este jueves 30 de marzo, Galindo brindó declaraciones al matutino de TV Azteca, en el que salió a defenderse de estas declaraciones, mencionando que no iba a tolerar más violencia de su parte, pues considera "que es bastante violento querer seguir agrediendo a la persona de quien abusaste, ya creo que es súper agresivo querer seguirme silenciando, ya no me toca a mi seguirlo callando", declarando que interpuso su demanda por "el delito por el que denuncié es abuso sexual agravado, se lo entregué a las autoridades correspondientes".

De igual forma, mencionó que ella no le debe ni un solo peso a su disquera como afirman, pues fice que cuando ella se salió hace dos años "ya no tenía ni una sola responsabilidad con ellos, en su momento, ellos me dieron la lista de las cosas en las que habían invertido, yo les pedí factura, nunca me llegaron las facturas, me violentaron también, me mandaron a una persona de la empresa a hostigarme en mi domicilio", siendo muy directa al decir que su único error ha sido minimizar la situación, destacando que los videos que se presentaron a favor del cantante son porque ella quiso ignorar la situación por miedo, pero que ya no lo haría.

Finalmente la exintegrante de La Voz México quiso dejar establecido el hecho de que ella no tiene más enemigos ni tiene problemas con nadie más que con el cantante, por lo que responsabilizó directamente a este si es que le llega a pasar algo en medio de este caso, mencionando que saben en dónde vive y lo que hace, además de que estos ya la habrían ido a violentar emocionalmente a su hogar y cree que podrían hacerlo de nuevo pero está vez a mayor escala.

Si ya me violentaron persiguiéndome en mi departamento una vez, seguramente pueden volver hacerlo, saben todavía dónde vivo, pues que sepan que no hay nadie más que me quiera hacer daño", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui