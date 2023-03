Tras 10 años en Televisa y rechazo en TV Azteca, Laura G se despide de 'VLA' y revela fuerte razón

Ciudad de México.- La polémica presentadora Laura G, quien desde el pasado 2018 se integró a las filas de TV Azteca luego de haber trabajado en Televisa durante más de 10 años, sorprendió a todos los televidentes debido a que este jueves 30 de marzo confirmó su salida del elenco de Venga la Alegría por una fuerte razón. Como se sabe, ella es una de las integrantes del matutino más criticadas por la audiencia.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, arrancó su carrera en la empresa de San Ángel desde 2008 como reportera del matutino Hoy donde presuntamente tuvo varios roces con las titulares Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Luego ganó fama al conducir programas como Los diez primeros y Sabadazo, pero lamentablemente su fuerte escándalo con Carlos Loret de Mola la manchó y hasta la fecha sigue siendo recordada por eso.

Tras haber sido relegada en Televisa por el 'Cabañazo' y presuntos problemas con Marta Guzmán, hace 5 años Laura decidió incorporarse a las filas de la televisora del Ajusco con el programa El club de Eva, que lamentablemente fue un rotundo fracaso y salió del aire a los cuantos meses; luego se unió al elenco de Todo un show y después de que este también fracasara, la integraron como conductora estelar de Venga la Alegría.

Pero este jueves 30 de marzo 'La G' dio tremenda sorpresa al salir del aire en el Canal Azteca Uno pues abandonó la conducción de Venga la Alegría de forma repentina. Debido a ello solo aparecieron a cuadro los conductores Kristal Silva, Mauricio Barcelata, Anette Cuburu, Sergio Sepúlveda, 'El Capi' Pérez y Patricio Borghetti. ¿La controversial conductora habrá sido despedida del matutino o renunció a la emisión?

Las opiniones del público quedaron divididas al no ver a la regiomontana de 36 años a cuadro pues mientras algunos televidentes se alegraron de su salida, sus fieles admiradores manifestaron que esperaban verla de regreso pronto. Y de hecho ella misma ya anunció en sus redes sociales que salió del aire de forma temporal y muy breve debido a un compromiso personal.

Laura compartió en sus historias de Instagram que llegó temprano a las instalaciones de TV Azteca como todos los días para arreglarse en el área de maquillaje y peinado, pero luego mostró que estaba saliendo de la empresa rumbo a una misión muy importante. Resulta que la también locutora de radio se dio una escapada de los foros para ir al festival escolar de sus hijos pero prometió que regresaría a Venga la Alegría en cuanto terminara el evento.

No estaré en el inicio de VLA... iré al festival de los niños (no me lo pierdo por nada del mundo, llevan dos meses ensayando)", escribió.