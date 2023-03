Adiós Televisa: Tras duro despido de 'Hoy', conductor reaparece en 'VLA' sin trabajo y en la ruina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor, quien durante años trabajó para Televisa hasta que fue despedido del programa Hoy de forma inesperada, sorprendió al público de TV Azteca debido a que este viernes 31 de marzo llegó al matutino Venga la Alegría y se declaró en quiebra luego de meses sin trabajo. Se trata de Patricio Cabezut, quien habló sobre su batalla legal con su exesposa Aurea Zapata.

El presentador mexicano trabajó un tiempo en la empresa de San Ángel actuando en las telenovelas La fea más bella y Hasta que el dinero nos separe, además de que formó parte del matutino de Las Estrellas durante casi 4 años (entre 2003 y 2007) hasta que despedido por la productora Carmen Armendáriz sin previo aviso: "Un jueves (Carmen) me dijo: 'Patricio, mañana te despides del programa', fue muy crudo y difícil de asimilar".

Tras no contar con contrato de exclusividad en Televisa, Cabezut tuvo la oportunidad de hacer su debut en la pantalla de TV Azteca a través de varias entrevistas e incluso acudiendo al matutino Venga la Alegría. Sin embargo, hace un par de semanas tuvo la oportunidad de volver al foro 16 de San Ángel para ser parte del festejo de los 25 años del programa Hoy.

Pero durante la mañana de este viernes 31 de marzo dio un duro golpe a sus excompañeros Andrea Legarreta y Raúl 'El Negro' Araiza, debido a que reapareció en la competencia VLA por una importante razón. Resulta que Patricio platicó con reporteros de este matutino para hablar de cómo va su proceso en contra de Aurea Zapata, su exesposa, a quien acusa de no permitirle convivir con sus hijas desde hace varias semanas.

Como se recordará, hace unos meses el también locutor de radio fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar por acusación de la actriz y ahora él tiene un proceso en su contra porque no le permite ver a las niñas: "En total son 26 convivencias ordenadas judicialmente que no se han realizado", explicó ante las cámaras del Ajusco. Cabezut dijo que Zapata podría ser arrestada por no cumplir con la orden del juez sobre la convivencia con sus herederas.

Y debido a que ella no ha cumplido, estos son los procesos que enfrenta: "Son multas económicas en el lenguaje de nosotros y luego vienen las órdenes de aprehensión, de arresto, ya llegaron esas multas y qué pueden hacer estas personas que no cumplen, pues meter un amparo". Finalmente el exactor de Televisa dijo que desea limpiar su nombre y demostrar su inocencia cuanto antes pues la denuncia que puso Aurea en su contra ha afectado su bolsillo:

He conseguido algunos intercambios que me han dado la posibilidad de subsistir de alguna manera, tengo ciertos apoyos de mi familia, con mi hermana y mi cuñado que es donde sigo viviendo", expresó.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria