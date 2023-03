Adiós TV Azteca: Tras destruir a Legarreta y veto en Televisa, conductora confirma su salida de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien quedó vetada de Televisa luego de su divorcio de un ejecutivo del canal y tras haber hundido a Andrea Legarreta, de nueva cuenta dejó sin palabras a todos sus seguidores debido a que hace algunas horas confirmó su salida del programa Venga la Alegría. Se trata de Anette Cuburu, se dio a conocer en la televisora de San Ángel luego de aparecer en programas como Mujer, casos de la vida real.

Además también formó parte del matutino Hoy y recientemente declaró que la había pasado muy mal en esta emisión por presuntos malos tratos de Andy. Sí, la presentadora originaria de Mexicali, Baja California, dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda que su excompañera era una "amargada" que vivía "infeliz" en su matrimonio con el cantante Erik Rubín. Otra de las razones por las que Anette quedó vetada de Las Estrellas fue por hablar pestes de su exmarido.

Y es que como se recordará, 'La Güera Cachanilla' estuvo casada con el poderoso ejecutivo Alejandro Benítez, a quien acusó de haberle arruinado la carrera pues dice que él la mandó a vetar "de todos lados" luego de que decidieran separarse: "Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie... me colgaban el teléfono y ni me tomaban la llamada, gente que vino a mi casa, que cargó a mis hijos...", contó hace tiempo.

Aunque ya había trabajado en el Ajusco, Cuburu se reincorporó en la televisora hace casi 5 años tras su largo veto y es que los ejecutivos le dieron una segunda oportunidad y le permitieron conducir programas como El club de Eva, que salió del aire a los tres meses de arrancar, luego Todo un show que también fue un fracaso, y posteriormente se unió a VLA y Al Extremo, además de que también ha tenido la oportunidad de conducir diversos especiales del canal.

El año pasado durante varios meses se decía que Anette corría el riesgo de ser despedida del matutino tras la salida de Sandra Smester, pero todo quedó en simples rumores. No obstante, la mañana de este viernes 31 de marzo la presentadora de 48 años abandonó la conducción de Venga la Alegría y a cuadro solo aparecieron Kristal Silva, Mauricio Barcelata, Laura G, Pato Borghetti, Sergio Sepúlveda y 'El Capi' Pérez.

Sin embargo, la misma Cuburu ya había anunciado que este viernes no estaría en el programa matutino del Canal Azteca Uno por una importante razón. A través de sus historias de Instagram, la conductora mostró que estaba saliendo de viaje con su hija menor pero hasta el momento no ha revelado el destino al que se dirigen.

