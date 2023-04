Divorciada: Tras engaño de Peña Nieto y retiro de Televisa, actriz filtra secreto de Angélica Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz Sofía Castro, hija de la actriz de Televisa Angélica Rivera dejó en shock al revelar una importante noticia sobre la carrera de su famosa madre, quien tras casarse con Enrique Peña Nieto se convirtió en primera dama de México del 2012 al 2018. Luego de que se divorciara del mexiquense, Sofía rompió el silencio con respecto a la posibilidad de que 'La Gaviota' sí realice una serie sobre su vida.

En su momento Cynthia Klitbo, quien es gran amiga de la actriz que lleva 16 años desaparecida de las telenovelas, fue la que destapó este proyecto luego de ventilar que el expresidente de México le habría sido infiel, provocando una pelea entre ellas por exhibir sus intimidades: "Que te pinten el cuerno siendo primera dama, mi reina, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes", reveló.

"Lo que pasa es que Angélica dijo 'yo termino mi posición hasta el último día del sexenio', pero Angélica sabía todo eso. Será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y ser poco honesto", dijo entonces Cynthia. Y fue ahí que reveló que supuestamente alistaba su bioserie: "Más que regresar están escribiendo su biografía, ya están en los últimos tratamientos de la historia de la vida de mi comadre Angie", señaló Klitbo en una entrevista con Inés Moreno en febrero de 2022.

Ahora la primogénita de la protagonista de melodramas como La dueña, Sin pecado concebido, Ángela y Destilando amor, rechazó esta situación. Sin embargo, Sofía charló este miércoles con la prensa durante un evento realizado en la Ciudad de México, y ahí negó tajantemente esta información: "No hombre, eso ya se hubiera sabido, cero, mi mamá, al contrario, mi mamá está muy emocionada de mi película", dijo Castro tras revelar que será protagonista de una cinta en Hollywood.

Asimismo, Sofía aseguró que Angélica estuvo muy ocupada el año pasado apoyándola en todo su proceso de filmación en su próximo proyecto en Estados Unidos, en donde debutará próximamente: "Me acompañó todo el proceso, mi papá también, me fueron a visitar a Nuevo México. Mañana les subo el video cuando les di la noticia que me había quedado en la película porque los dos lloraron", declaró.

Por otra parte, la joven actriz aseveró que por el momento no tiene intenciones de convertir en abuela a su madre, sobre todo porque debe dar un paso antes en su vida para que la maternidad llegue a su vida: el de contraer nupcias. "Primero me caso y luego soy mamá, vamos paso a paso", dijo la artista con una gran sonrisa.

