(FOTOS) Como la flor: Así se vería Selena Quintanilla según la IA si no hubiera sido asesinada hace 28 años

Ciudad de México.- El 31 de marzo pero de 1995, el mundo entero recibió una terrible noticia y es que Selena Quintanilla, una de las promesas de la música texana, había muerto a la corta edad de 23 años luego de haber recibido un balazo de parte de su manager y amiga Yolanda Saldívar, evento que a la vez llevó a inmortalizar su imagen, canciones y hasta pensar qué sería de su carrera si esto no hubiera sucedido.

Pese a haber empezado una carrera a corta edad, el éxito internacional llegó para Selena cuando incursionó en temas en español; basta recordar que ella es originaria de Corpus Christi, Texas pero contaba con raíces mexicanas, por lo que mezclar ambas culturas la llevó a ser considerada la 'reina del Tex-Mex'. A 28 años de su deceso, la Inteligencia Artificial (IA) ha permitido saber cuál sería su aspecto con 51 años cumplidos.

Foto: Twitter

La cantante famosa por temas como Amor prohibido, No me queda más, La Carcacha o Como la Flor, sigue estando vigente pese a haber fallecido hace caso tres décadas. Aunque algunos internautas señalaron que si no hubiera muerto también pudo seguir cobrando fama internacional por sus diseños pues llegó a imponer moda dentro del espectáculo, algunos más han resaltado que quizá habría hecho colaboraciones con artistas como Jennifer López, Shakira o hasta Rihanna; no obstante, la tecnología por ahora solo nos permite saber cual sería su aspecto.

Una de la imágenes de cómo se vería Selena, la muestra con rasgos más maduros pero siempre fiel a su look que la llevó a la fama. Pese a que la moda ya no es llevar el cabello tan abultado, el algoritmo la mantiene con un aspecto similar como el que usaba cuando marcó a toda una generación. Lo trascendente es que también luce sin arrugas, lo que llevó a varios a remarcar que sin duda ese sería un aspecto digno de la reina del Tex-Mex.

Selena Quintanilla en la actualidad según la Inteligencia Artificial

Sin embargo, otra imagen que dividió a la opino es donde se muestra a la famosa con más arrugas, sin con el mismo look donde resaltaba su particular flequillo y labios rojos que la mantienen como un icono. Sin embargo, luce con un ligero aumento de peso que para los usuarios es más alejado de la realidad, ya que la cantante siempre se caracterizo por una figura envidiable y, si siguiera con vida, seguiría pendiente de su aspecto.

Selena Quintanilla en la actualidad según la Inteligencia Artificial

Selena parte de una novela en Televisa

Además de haber sido un ícono dentro de la música y la moda, Selena Quintanilla también llegó a ser parte de la programación de Televisa y sus famosas telenovelas. El proyecto donde participó fue nada más que Dos Mujeres y un Camino protagonizada por Laura León, Baby Gaytán y Erik Estrada. Si bien su participación fue fugaz, verla con los miembros de Bronco es uno de los momentos que se mantienen presente en la memoria del público.

Fuente: Tribuna