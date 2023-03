Golpe a los 'Rojos': Mati Álvarez dejaría TV Azteca y saldría de 'Exatlón All Stars' por grave razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que recientemente el equipo de los 'Rojos' podrían recibir un duro golpe, debido a que aparentemente la reconocida y muy querida atleta, Mati Álvarez, podría estar a nada de decirle adiós a TV Azteca, dado a que se filtró el hecho de que sería la siguiente en que saldría del Exatlón All Stars, pero por temas de duelos de eliminación como suele pasar, sino que sería por una grave razón.

Como se sabe, desde hace varias semanas que las cosas dentro del reality deportivo de la empresa del Ajusco se están poniendo cada vez más tensas y han salido a relucir muchas malas noticias, pues además de la presión con los enfrentamientos por la Villa 360, los premios y por supuesto la supervivencia para permanecer dentro de esta y volverse el campeón de campeones, han estado saliendo una gran cantidad de lesiones que podrían dejarlos fuera.

Esto pues en varias ocasiones dentro de una semana se han visto momentos en el que los integrante de dicha emisión y sus espectadores piensan que van a perder compañeros por lesión, dado a que se ha visto la fractura en el dedo de la muy querida atleta 'Azul', Marysol Cortés, y también caída y golpes en los escarlatas, que han sido tan aparatosos que se cree que no se levantarían, aunque por el momento esto no ha sucedido.

Mati Álvarez. Internet

Pero ahora, se dice que la suerte podría cambiar para los integrantes de los 'Rojos', dado a que el canal de YouTube de Proyecto TV acaban de afirmar que este viernes 31 de marzo se podría ver a Álvarez con una severa lesión en una de sus rodillas, la cual señaló que con anterioridad ya había tenido problemas y ahora se veía que podría no salir de esta y tener que abandonar la competencia a escasas semanas de la final.

Esto pues además de que ya es una rodilla que con anterioridad le ha dado molestia a la querida atleta, mencionó que el pasado jueves 30 de marzo ya pasó por lo mismo e incluso su compañero de equipo, Heliud Pulido, tuvo que sacarla de la pista en sus brazos, dado a que no podía caminar tras haber ganado su punto y sufrir una caída, despertando así las fuertes alarmas de que sí tendría problemas serios.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que aunque el mencionado canal de YouTube suele tener información bastante certera y en más de una ocasión han sido confirmado, al no provenir directamente de la fuente oficial y que la empresa de Ricardo Salinas Pliego no salgan para aclarar lo dicho, no se sabrá con certeza si es cierto o falso hasta que pase la lesión y el reporte médico al aire.

Fuente: Tribuna del Yaqui