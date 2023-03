Inglaterra en shock: Meghan Markle gana demanda por difamación en contra de su propia hermanastra

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Desde que Meghan Markle abandonó las filas de la serie ficticia de abogados, Suits, por casarse con el Príncipe Harry, de Inglaterra, no ha parado de dar de qué hablar, ya sea por alguna entrevista explosiva que dio en contra de la Corona Británica o por una demanda que sostenga con algún medio de comunicación o con alguien de su propia familia, tal y como ocurrió en días recientes.

Resulta ser que este viernes, 31 de marzo, trascendió la noticia de que la ahora conocida como Duquesa de Sussex ganó una demanda de difamación presentada por su media hermana, Samantha Markle, quien acudió a un tribunal federal de Florida porque la estrella de Deal Or No Deal habría hecho declaraciones "manifiestamente falsas y maliciosas" sobre ella y su padre frente a la audiencia de Oprah Winfrey, durante aquella reveladora entrevista.

Meghan Markle demandó a su hermana por difamación

De acuerdo con algunos informes, Samantha presentó una demanda de 75 mil dólares en contra de la nuera del Rey Carlos III, a su vez exigió que se retractara públicamente de las insinuaciones que hizo sobre que el soberano de Reino Unido y Camilla Parker Bowles son "racistas"; sin embargo, el juez de Florida desestimó la demanda argumentando que esto se trataban de opiniones propias de Meghan y no se podía demostrar que fueran falsas.

El juez federal de distrito Charlene Edwards Honeywell emitió una orden en donde declaró: "Como lo entendería un oyente razonable, la acusada simplemente expresa una opinión sobre su infancia y su relación con sus medios hermanos. Por lo tanto, el Tribunal determina que la declaración del Demandado no es objetivamente verificable ni está sujeta a pruebas empíricas. La demandante no puede refutar plausiblemente la opinión de la acusada sobre su propia infancia".

Cabe señalar que este no es el primer pleito legal al que ambas hermanastras se enfrentan, puesto hace un tiempo trascendió la noticia de que la propia Meghan lanzó una demanda a Samantha por las declaraciones de ésta última en su podcast: The diary of Princess Pushy's Sister Part 1. La duquesa de Sussex declaró que la hija de su padre habría violado su derecho a la intimidad y a la propia imagen.

Por su parte, Samantha Markle se defiende diciendo que el libro es una obra de no ficción basada en sus propias experiencias y recuerdos como hermana de Meghan. Según ella, el libro no tiene ninguna intención de difamar a Meghan, sino de contar su versión de los hechos y de expresar su opinión sobre el comportamiento de Meghan hacia su familia paterna. Así mismo asegura que tiene derecho a la libertad de expresión y a la libre información.

Fuentes: Tribuna