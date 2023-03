Kalimba da respuesta a demanda de Melissa Galindo y le manda contundente mensaje: "Soy inocente"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido cantante del pop, Kalimba, recientemente se encuentra en medio del escándalo, pues el tema de la demanda con la famosa cantante, Melissa Galindo, cada vez más va sacando a la luz confesiones y más polémica, por lo que este decidió darle una respuesta a sus acusaciones y a través de un comunicado le mandó un contundente mensaje, en el que afirma que "soy inocente".

La situación en el caso del cantante de Frío y Galindo cada vez se van poniendo más complicadas, pues recientemente ella brindó una entrevista en la que mencionó que fue el miedo la que la hizo callar, pero que ahora no pensaba guardar silencio nunca más e iba a alzar la voz para conseguir justicia por ella y por todas, mientras que él niega todo lo dicho anteriormente, dejando en claro que interpondría acciones legales en su contra por difamación y daño moral, mencionando que estaba actuando por simple venganza y para evadir un tema de cuestiones económicos con su disquera.

Y ante eso, la exparticipante de La Voz México salió en entrevista con Venga la Alegría a decir que no le debe ni un peso a su disquera y no tiene porque hacer algo por venganza, sino que solo exigía justicia, señalando que no iba a tolerar más violencia de su parte, pues considera "que es bastante violento querer seguir agrediendo a la persona de quien abusaste, ya creo que es súper agresivo querer seguirme silenciando, ya no me toca a mi seguirlo callando".

Kalimba se defiende de Melissa. Internet

Y es por este hecho que de nueva cuenta el integrante de OV7 salió a hablar públicamente con un comunicado en su cuenta de Twitter, en el que dejó en claro que no iba a permitir que siguieran hablando de él y ensuciando su nombre e imagen, menos con un movimiento tan importante que hoy en día era algo sumamente serio y que tenía una importancia demasiado grande para usarla en vano y repitió el tema de la venganza.

Esto pues señaló que él está tomando las acciones correspondientes ante la ley, que está trabajando con sus abogados para que ante la Fiscalía se presenten pruebas a su favor y se demuestra la inocencia que alega, pues afirma que tampoco va a quedarse de brazos cruzados y permitir que se le siga afectando a nivel personal y laboralmente hablando, pues como se sabe fue retirado del musical Mentiras por este tema.

Finalmente, en su mensaje dejó en claro a los medios de comunicación, como TV Azteca, que recientemente ha estado hablando del caso, que no dejen de cubrir lo que pasa, señalando que no tiene nada que ocultar pues estaba siendo honesto al decir que no había cometido ese delito del que se le está acusando de forma injusta y sin motivo justo, señalando que no va a hacerse para atrás tampoco.

Fuente: Tribuna del Yaqui