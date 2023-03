¿La corrieron? Tras 13 años en Televisa, Ana Francisca Vega confirma su salida; "Me quedo con lo bueno"

Ciudad de México.- Al inicio del 2023, Televisa comenzó con una serie de cambios dentro de su barra de programación de noticias, esto debido a que cambió su nombre de manera definitiva a N+ que a la fecha se mantiene como una marga registrada. Con estos cambios, periodistas como Paola Rojas o Denise Maerker se despidieron de sus espacios estelares para ceder la batuta a otros conductores que hasta ahora siguen al aire en los horarios estelares; sin embargo, los cambios no parecieron terminar pues este viernes 31 de marzo de conformo una salida más dentro del espacio de Noticieros Televisa.

Mediante las redes sociales, la periodista Ana Francisca Vega informó que a partir de este momento, dejaba de ser parte de Foro TV luego de 13 años de estar al aire en diversos programas, tales como En una hora, Fractal o Despierta donde informaba sobre el acontecer político y social de México y el mundo. A través de un comunicado de prensa, explicó que su salida del espacio era inmediata.

Foto: Twitter

De acuerdo con la periodista quien además compartió espacio con Maerker en Radio Fórmula por más de cinco años, aseguró que pese a su salida del aire, se encontraba agradecida con la empresa para la cual estuvo más de una docena de años colaborando. Fue por esto que además adelantó que, a modo personas, seguiría con otros proyectos pero ahora de la mano de otra empresa.

"Me quedo con todo lo bueno que me han dejado sus directivos, productores, reporteros, redactores, equipo técnico y toda la gente con la que he compartido momentos importantes".