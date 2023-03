La mamá de Piqué le habría hecho brujería a Shakira, tras ello la famosa dejará Barcelona

Comparta este artículo

Barcelona, España.- El día de ayer, jueves, 31 de marzo, trascendió la noticia de que la madre de Gerard Piqué le habría hecho un trabajo de brujería sumamente oscuro a Shakira, ¿el motivo? Presuntamente sería separar a la colombiana del atleta. Esta bomba fue lanzada por Mhoni Vidente, quien asegura que al exfutbolista le urge una "limpia" puesto dicha maldición le habría caído a él también, motivo por el que no solo se alejaría de la colombiana sino que se quedaría completamente solo.

De acuerdo con las declaraciones de la pitonisa, pese a que en la actualidad Piqué se ha dejado ver sumamente enamorado de Clara, al grado de verlos en diversas citas continuamente, lo cierto es que dicha relación podría estar próxima a acabarse: "Le sale la carta de los amantes, de que próximamente lo vamos a ver con otra mujer y no es Clara Chía, ahí podemos ver que el problema no era Clara Chía, era Piqué contra Shakira, que ya no quería estar ahí, quería sentir la juventud y si trae problemas de brujería es por culpa de la mamá de Piqué".

Según Mhoni, la señora Montserrat Bernabeu, sería una de las piezas clave para la separación de la cantante de Ojos así con Gerard, pero no previno que esto podría traerla consecuencias a su hijo: "La mamá de Piqué tuvo mucho que ver porque le hizo un trabajo muy oscuro a Shakira, para separarla a Shakira de Piqué y lamentablemente le está cayendo a su hijo y lo está dejando solo. Piqué necesita ir con alguien que lo limpien y próximamente lo vamos a estar viendo con otra mujer que no es Clara Chía, el problema para él, que le faltó mucha juventud", sentenció la famosa pitonisa.

Pero esta no es la única bomba que ha trascendido sobre la polémica separación entre la cantautora y el líder de King's League, ya que, según información de un medio español conocido como Vanitatis, de acuerdo con sus fuentes, Shakira abandonará Barcelona para el próximo fin de semana, esto con la finalidad de preparar la nueva casa en la que vivirá en Miami, Estados Unidos, así como comenzar con los trámites del a nueva escuela de sus hijos.

De acuerdo con el mencionado medio, la mudanza se realizará por partes, ya que únicamente será la colombiana quien se vaya, posteriormente la seguirán sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, esto debido a que ambos tienen problemas de salud, aunque los doctores ya aseguraron que pueden emprender el viaje sin ningún problema, por lo que la famosa se puso como objetivo realizar el cambio de la manera más cómoda posible para ellos.

Por otro lado, tanto Sasha como Milan ya se encuentran de vacaciones, por lo que pueden realizar el cambio de escuela sin ningún problema. Y es que, como algunos recordarán, Shakira tenía planeado que sus hijos comenzaran el ciclo escolar en Miami desde este mes de enero; sin embargo, esto no pudo ser por el delicado estado de salud de sus padres, por lo que tuvo que posponer su mudanza.

