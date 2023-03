Murió por dura enfermedad: Devastado y de luto, actor de Televisa se despide ahogado en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor de Televisa, quien bajó alrededor de 120 kilos y que ha hecho algunas colaboraciones en TV Azteca, dejó estremecidos a todos sus admiradores y fans pues en una reciente entrevista rompió en llanto al hablar de la dolorosa partida de su esposa. Se trata del carismático Rubén Cerda, quien a finales del mes de noviembre del 2022 sufrió la muerte de Tere Herrero, su mánager y esposa.

El intérprete de programas como La Hora Pico, Vecinos, La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Cero en conducta platicó en exclusiva con la periodista Matilde Obregón para su canal de YouTube contando detalles de cómo ha vivido el fallecimiento de su gran amor. Tere pasó sus últimos días en un hospital reportada como grave ya que estaba enferma del hígado y que requería un trasplante de este órgano con urgencia pero no alcanzó a recibirlo.

Y es que la esposa de Cerda padecía de cirrosis nivel 4 debido a un hígado graso que se derivó de la obesidad que padeció. Cabe resaltar que el también cantante de 62 años también lidió con el sobrepeso llegando a pesar hasta 200 kilos y pudo perder más de 120 kilos luego de someterse a una cirugía de bypass gástrico en el año 2006. Rubén, quien ha llegado a programas del Ajusco como Venga la Alegría, también explicó que se siente muy tranquilo después de la muerte de Tere ya que asegura hizo "todo lo humanamente posible para que estuviera bien".

Además contó a la mencionada conductora que él se siente sumamente agradecido de haber estado al lado de su esposa por 37 años debido a que fue una mujer extraordinaria: "Tere era una persona unificante, hacía grupos, ayudaba por debajo del agua a todo mundo, Tere se ganó el respeto de todos, porque se volvió amiga de todos en Televisa, cómo se movía", declaró entre lágrimas. Asimismo Cerda dijo que su esposa incluso lo ayudó luego de morir.

El intérprete del personaje 'Gordonio' contó que a horas de perder a su esposa, realizó un show vestido de 'Santa Claus' porque ella le pidió no llorar por su muerte e incluso no quiso un funeral y en su lugar le pidió hacer una fiesta donde estuvieran sus cenizas: "Pasaron y siguen pasando muchas cosas, yo sigo en comunicación con ella... Al momento de su cremación, una sobrina se me acercó y me dijo '¿vas a cantar?' y le dije 'no puedo' y escuché clarito su voz que me dijo 'cántame', canté como pude, entre el llanto y todo", añadió conmovido.

El aclamado cantante mexicano rompió en llanto al relatar que Tere también se comunicó con él durante la misa póstuma que le realizaron y le hizo una muy especial petición que por fortuna, sí pudo cumplir: "Después, el día de la misa, me volvió a decir ‘cántame’ y yo le dije que no iba a poder, le dije 'no puedo amor, pero si tú me das esa fortaleza' y creo que ha sido una de las mejores veces que canté el Ave María y ha sido hermosa".

