Pleito en Televisa: Conductor de 'Sale el Sol' humilla a actriz de 'Eternamente Amándonos'

Ciudad de México.- Tal parece que dentro de Televisa de nueva cuenta podría haber un intenso pleito, dado a que recientemente el famoso presentador de Sale el Sol y reconocido columnista del Heraldo de México, Álex Kaffie, no tuvo reparo alguno en emplear sus redes sociales para humillar a Diana Bracho, reconocido y querida actriz mexicana que actualmente forma parte del elenco de Eternamente Amándonos.

Como se sabe, hace algunos meses que comenzaron las grabaciones de la mencionada novela, que es protagonizada por Angelique Boyer y Danilo Carrera, quienes deben de luchar por su amor en esta trama y que deben de enfrentar diferentes obstáculos para lograr estar juntos, y desde hace unas semanas que se estrenó, comenzando desde el día uno a ganar millones de televidentes de forma inmediata y les está yendo de maravilla en cuestión de rating.

Pero parece ser que no todo sería miel sobre hojuelas para la mencionada producción, pues además de que han corrido rumores de que Boyer podría estar en medio de una tensa pelea de poderes contra la reconocida actriz y presentadora, Marlene Favela, ahora se ha puesto en velo de juicio el talento o las ganas que una de sus integrantes podría estar teniendo dentro del melodrama tan afamado.

Esto pues el mencionado presentador de Imagen TV hace poco que no tuvo reparos ni pelos en la lengua al momento de expresar que a su parecer Bracho no estaba dando a sus millones de fans, entre ellos él incluido, a lo que los tiene acostumbrados, pues para él era muy notorio el hecho de que ella no tendría como que un gusto por su personaje y no se le veía los ánimos para esforzarse en realizar sus escenas.

Y eso no fue todo, dado a que también mencionó que además de verse un desapego en personaje y que no pareciera que quiera darle un giro interesante a este o que se luzca ante pantalla, esta se encuentra actuando muy mal, poniendo de ejemplo cuando le dicen del accidente de su hijo esta simplemente se muestra muy "x" y como si es que realmente no hubiera pasado algo importante por lo que alterarse.

Es mi forma de ver ¿o la señora Diana Bracho no se esfuerza en sus escenas? Siento que está actuando al ahí se va. Por ejemplo, ahorita que recibió la noticia de que su hijo se accidentó, su asombro fue muy equis", expresó.

Cabe mencionar que hasta el momento la reconocida actriz de novelas como Fuego en la Sangre no se ha pronunciado respecto a esta critica a su trabajo del polémico y denominado 'Villano de los Espectáculos', sin embargo, se espera que muy pronto salga para dar su opinión ante su participación en la novela antes mencionado, aunque normalmente ella prefiere mantenerse al margen de las polémicas que la rodean.

