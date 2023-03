Pleito en Televisa: Ferka manda recadito a Christian Estrada y Alicia Machado tras anunciar noviazgo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la famosa actriz y conductora María Fernanda Quiroz, quien es mejor conocida como Ferka, logró acaparar los titulares del espectáculo debido a las fuertes declaraciones que hizo en contra de su ex Christian Estrada. Y es que como se sabe, en los últimos días el actor e influencer no ha dejado de dar de qué hablar tras confirmar que tiene un romance con la guapa venezolana Alicia Machado.

'El Sina', apodo que se ganó mientras participaba en el reality de Televisa Guerreros 2020, fue novio y además prometido de Ferka hasta octubre del 2022 cuando decidieron separarse. Los famosos tuvieron a su primer y único hijo Leonel durante agosto del 2021 mientras que en el verano del año pasado se comprometieron en una romántica cita en la ciudad de Nueva York luego de haber ganado el primer lugar de Inseparables: Amor al límite.

Mientras que semanas atrás se especuló que la exactriz de TV Azteca se estaba dando una oportunidad sentimental con Jorge Losa, desde hace varios días Estrada apareció muy cercano a Alicia y recientemente por fin destaparon que sí son pareja. A través de un audio que envió al conductor Gustavo Adolfo Infante, la exMiss Universo declaró lo siguiente dando a entender que está viviendo un gran momento con el mexicano:

Haber Gustavo Adolfo Infante... tú no sabes mi vida como está de bonita en estos momentos, todo lo que me ha pasado, tú sabes… mira, haz lo que tú quieras, yo te quiero mucho… así que tú eres un rey de la farándula y el chisme".

Christian y Alicia confirmaron su relación

Y como era de esperarse Ferka ya reaccionó a la nueva pareja que tiene Estrada y les mandó un certero mensaje. En entrevista con el programa El Chismorreo, la intérprete de novelas novelas como Se busca un hombre, Pasión morena, Quererte así, Destino y Las Bravo relató que a ella no le interesa que haga su exprometido: "Es un hombre soltero, la verdad es libre de hacer lo que quiera. Al final que cuentas qué padre que se entretenga porque así seguramente ya me va a dejar en paz, ¿no? Eso es lo mejor".

Asimismo, la conductora interina del programa Hoy lanzó un suspicaz recadito a la pareja: "Además, qué padre tener currículum de una Miss de belleza, está padre como currículum". Quiroz también resaltó que actualmente sigue negociando con los abogados de Christian para la manutención de Leonel y desmintió que ella haya exigido una enorme cantidad: "Se mencionó que yo quería cuatro mil dólares cosa que no y él ofrecía cinco mil pesos".

Y añadió: "Yo no nada más peleo por la pensión, sino también por la emboscada que me hizo... es impresionante que padres irresponsables no pagan y a nosotros nos quieren detener". Ferka también dijo que su separación de Estrada se dio después de que su exsuegra la llamara "perra" y para finalizar se burló de la diferencia de edad que hay entre su ex y Machado y lo tachó de ser un mantenido: "Que se la pasen bien, colágeno es colágeno, nada más que cuide su cartera".

Fuente: Tribuna