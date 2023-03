¿Problemas en el paraíso? Britney Spears viaja a Hawaii sin su esposo Sam Asghari y su anillo de bodas

Comparta este artículo

Honolulu, Hawaii.- Si alguien dentro de la farándula ha dado de qué hablar sin duda esta persona es Britney Spears, la cantante de pop quien luego de haber ganado fama durante la década de los 90, se liberó de la tutela de su padre y con ello recuperó su libertad emocional y financiera, evento que la llevó a contraer nupcias con Sam Asghari hace apenas 10 meses atrás, relación que presuntamente iba 'viento en popa' aunque al parecer la realidad es otra.

En días recientes, medios estadounidenses correrán el rumor respecto a que la intérprete de Baby one more time, Lucky o Sometimes estaba teniendo problemas maritales; sin embargo, ninguna de las dos partes había corroborado los hechos. Fue hasta que la cantante de 41 años de edad llegó a Hawaii para disfrutar de unas vacaciones cuando la polémica cobró relevancia pues fue vista sin la compañía de su esposo y tampoco mostró su anillo de bodas.

De acuerdo con medios locales, la cantante llegó a la paradisiaca isla el pasado martes 28 de marzo gracias a un vuelo privado procedente de Los Ángeles. Cabe destacar que dicho viaje no lo hizo sola, sino que la acompaña su manager Cade Hudson con quien ella despegó luciendo además un look bastante desalineado e incluso, se le vio abrazando un oso de peluche como si fuera una niña pequeña.

Foto: Dialy Mail

Mientras los rumores sobre una posible separación se mantienen entre la pareja, se relevó que Asghari de 28 años de edad también se ha dejado ver en calles de Los Ángeles sin usar la joyería que para la sociedad, muestra que está casado con la cantante con quien antes de llegar al altar, mantuvo una relación de cinco años. Por el momento, ninguna de las dos partes ha confirmado si en realidad están pensando en el divorcio o si solo se trata de un tiempo para sanar los problemas entre ambos.

Foto: Dialy Mail

Sam Asghari y Britney Spears se casaron en junio del 2022 en la mansión que la cantante posee en California. Al evento estuvieron invitados miembros de la farándula como Madonna, Selena Gómez, Paris Hilton, Drew Barrymore y otros artistas más; sin embargo, llamó la atención que los hijos de Spears no fueron requeridos pues hay una mala relación con ellos desde que comenzó la tutela que James Parnell Spears tuvo sobre su hija por más de una docena de años.

Luego de haber llegado al altar, la pareja adquirió una mansión también en California e incluso, realizaron varios viajes juntos, entre ellos a playas en México; sin embargo, tras convertirse en un matrimonio, surgieron rumores sobre posibles malos tratos del bailarín contra la cantante o incluso resaltaron aquellos que aseguraban, él solo la utilizaba. Luego de esto, es la primera vez que se les ve no llevar el anillo de boas que los caracterizaba adelantando sobre un posible divorcio.

Foto: Instagram

Fuente: Tribuna