¿Siguen casados? Claudia Martin da duro golpe a Maite Perroni y revela lo impensable de Andrés Tovar

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Claudia Martin, quien se divorció del productor Andrés Tovar en 2021 en medio de rumores de infidelidad con Maite Perroni, con quien se casó y esta próximo a tener un bebé, se sincera sobre su separación y revela lo impensable tras ser cuestionada sobre si volvería a casarse después de lo que pasó. Como se recordará, actualmente la oaxaqueña tiene una relación con el también actor Hugo Catalán.

Tras confirmarse que regresa al mundo de las telenovelas luego del éxito del que gozó en el remake de Los ricos también lloran junto a Sebastián Rulli debido a que formará parte del melodrama Vencer la culpa para Televisa-Univision, Claudia ante los medios a su llegada a un evento en la CDMX que no está dentro de sus planes volver a casarse pese a que goza de una linda relación con el actor de El juego de las llaves.

Claudia Martin y Hugo Catalán

"No creo que (llegue) al altar, la verdad eso sí no creo... Hugo no es muy afín a ese tipo de rituales, pero bueno, uno nunca sabe", explicó la artista de 33 años. Al respecto de si a ella le gustaría contraer nupcias por segunda ocasión, ya que en 2019 se casó con el productor de televisión y dos años después confirmaron su divorcio, Martín dijo: "No, no creo que sea algo que quiera volver a hacer, nunca ha sido mi ilusión, y bueno, si ocurrió en un pasado, pues bien, pero no es mi ilusión".

Pese a que se encontraba con una gran sonrisa y atendiendo amablemente a los periodistas, al escuchar la interrogante sobre si ya logró la anulación de tu matrimonio con Andrés, la protagonista de telenovelas únicamente dijo: "Eso no te lo puedo responder". Por otro lado, habló sobre si está dentro de sus planes ser mamá: "Sí, mamá sí, creo que sí ya también lo he dicho, que es importante la edad biológica de la mujer, eso es una realidad y pues hay que aceptarla".

Y agregó: "Es algo que es la biología, no pasa nada, y bueno, ya cuando tenga que ser, será". Finalmente, la intérprete de 33 años no descartó el recurrir a métodos alternativos como el congelar los óvulos para lograr su sueño de tener un hijo. "Sí, si la vida se va acomodando de esa forma, yo claro que sí, estoy a favor de eso, y es muy respetable la decisión que cada mujer tome al respecto", finalizó.

Fuente: Tribuna