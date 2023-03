Televisa en shock: Daniela Luján rompe el silencio y revela que estuvo enamorada de este actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Daniela Luján es una actriz y cantante que comenzó su carrera en la televisión cuando apenas tenía 5 años, es decir, en 1993, participando en el show infantil, Plaza Sésamo, momento en el que vivió su primer amor y es que, la famosa compartió cámaras con otro actor, de quien quedó perdidamente enamorada, hecho que confesó en la última emisión de Envinadas, programa de YouTube que comparte con Mariana Botas y Jessica Segura.

Todo ocurrió recientemente, cuando Imanol, quien llegó a ser una gran promesa en la televisión mexicana y protagonizó diversas producciones como El niño que llegó del mar y Alicia, antes del fin del mundo, acudió como invitado al mencionado ciber show, lo que causó gran impresión en Daniela Luján, quien aún a sus 34 años,aún continuaba poniéndose nerviosa en frente del que alguna vez fue uno de los actores infantiles consentidos de Televisa.

Daniela Luján declaró: "No, nunca te hice plática en 'Plaza Sésamo', me ponías bien nerviosa", quien no dejaba de sonreír de manera nerviosa y hasta cierto punto enternecida, luego mencionó que cada vez que le tocaba pedir un deseo, como por ejemplo, soplar las velitas de cumpleaños o lanzar una moneda a una fuente, ella siempre pedía que Imanol fuera su novio, cosa que al parecer jamás se cumplió.

Por su parte, Imanol se mostró alagado por las declaraciones de la protagonista de Luz Clarita, El diario de Daniela y Cómplices al Rescate. A su vez, el exactor infantil demostró que guardaba gran cariño por Luján, al cantarle una serenata y obsequiarle una botella de mezcal, en pleno show, tras ello, confesó que siente un gran cariño por Daniela y se limitó a desearle lo mejor en su carrera artística.

Como se mencionó anteriormente, Imanol Landeta es un exactor y cantante mexicano que inició su carrera desde pequeño, llegó a participar en diversas películas, telenovelas y programas de televisión. Su último trabajo como actor fue en la telenovela Verano de amor en 2009. Luego de ello, la celebridad decidió alejarse completamente de los reflectores y se ha dedicado a otros proyectos personales y profesionales.

Según una entrevista que dio en 2020, Imanol dejó de actuar porque ya no se sentía cómodo con el ambiente artístico y porque quería explorar otras facetas de su vida. Además, detalló que se convirtió en Testigo de Jehová y que eso le cambió la perspectiva sobre muchas cosas, caso que se ha visto con otras estrellas infantiles como Alisson Lozz. También dijo que se dedicaba a la producción musical.

Fuentes: Tribuna