¿Traición? David Faitelson revela qué lo convenció de llegar a Televisa: "Fue una decisión muy fácil"

Ciudad de México.- El polémico conductor de programas deportivos, David Faitelson, es reconocido también por ser un gran crítico de Televisa por lo que el anuncio de su colaboración con la televisora para un programa de análisis deportivo causó cierta sorpresa en sus seguidores quienes cuestionaron su llegada, pese a las posturas que ha tenido en el pasado por lo que fue el comunicados quien buscó aclarar esta nueva polémica explicando las razones por las que tomó esta decisión.

David Faitelson formará parte de la versión deportiva del programa Tercer Grado de la televisora junto a otras grandes personalidades de los medios deportivos. En este sentido, el conductor mencionó que para él fue una decisión sencilla el aceptar porque le pareció una oferta atractiva. El conductor dijo que mantendrá su postura crítica cuando sea necesario y destacó que le fue prometida libertad para expresarse.

“Fue una decisión fácil para mí porque me parece atractiva. No fue fácil en el sentido que significa ir a una empresa de la que hemos sido rivales, además de crecer en una escuela como la de José Ramón Fernández. Tengo la conciencia tranquila. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, decir lo que tenga que decir y cuando a ellos no les guste lo que tenga que decir me voy. Ellos han prometido un programa con mucha libertad”.

“En seguida les dije: ‘soy empleado de ESPN, empleado en Estados Unidos, no puedo tomar decisiones por mí mismo, me gusta la idea, pero ustedes tienen que lograr que ESPN me diera el permiso para participar. No puedo cobrar un solo quinto que no venga de mi contrato con ESPN, tengo un contrato de exclusividad”, explicó Faitelson en un video compartido en su cuenta de Facebook.

Sobre el programa Tercer Grado Deportivo producido por N+, la división de noticias de Televisa que estará bajo la conducción de Denisse Merker y en la que compartirá espacio con Andre Marín, María José González, Alberto Lati, Javier Alarcón y Alejandro de la Rosa, Faitelson celebró que se abra este tipo de espacios del que puede surgir algo positivo, reiterando además que no es un empleado de la televisora.

“Lo aplaudo y si esa es una buena oportunidad para sembrar algo positivo para el futbol mexicano, ojalá que así sea. Aclarado está. No soy traidor. No cobro ni un solo centavo en Televisa, no soy empleado de Televisa. Soy un orgulloso empleado de ESPN en Estados Unidos y México. Estoy muy contento ahí y espero terminar mi carrera periodística con ellos porque además trabajo con mucha libertad”

