Tras ataque a su manager, Ximena Sariñana reaparece ante la prensa y hace lamentable confesión

Texcoco, Estado de México.- El martes, 28 de marzo, trascendió la noticia de que le manager de Ximena Sariñana, sufrió un brutal ataque, luego de que la famosa realizara una presentación en la Feria del Caballo, evento que se lleva acabo de manera anual en Texcoco, Estado de México, al cual diversos artistas asisten. Si bien, la intérprete de Mis sentimientos, aseguró que su concierto, en específico fue bastante disfrutable y que se fue muy agradecida con su público, lo cierto es que lo que seguiría sería una pesadilla para ella y el resto de su equipo.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado lunes, a dos minutos de que la cantante abandonara el recinto, momento en el que cinco o seis hombres (hasta el momento este dato no queda claro) encerraron al equipo de músicos de la famosa, para luego agredir físicamente a su manager en un camerino, esto fue narrado por un comunicado lanzado a través de la cuenta de Instagram de Sariñana la mañana del martes.

Recientemente, la cantante apareció frente a los medios de comunicación donde dio más detalles acerca del caso, asegurando que su manager había quedado muy mal tras la agresión: "Lo atacaron alrededor de cinco o seis hombres y lo dejaron muy mal, encerraron a mis músicos en su camerino, no los dejaron salir y comienzo a pensar que fue premeditado. No tenemos la menor idea, siempre pedimos seguridad como parte de los requisitos y al final había una seguridad y no sé cómo estos hombres entraron".

Comunicado de Ximena Sariñana por el ataque a su manager

La celebridad mencionó que luego del ataque, su manager fue asistido médicamente, lamentablemente la zona de su ojo quedó muy dañada, por lo que corrió riesgo de perderlo, aún así, se estima que requerirá un trasplante de cornea para que logre reponerse. Esto causó un daño emocional no solo en la víctima directa, sino en el resto del equipo de Ximena: "Estamos muy sacados de onda por todo lo sucedido, al pendiente de lo que él pueda necesitar".

"Nos complica muchísimo porque es la cabeza del equipo, el encargado de ver la logística de todo, los ánimos están muy tristes, muy bajos, afectados.", declaró Sariñana, a la vez que reconocía que se sentía muy feliz por todos los mensajes de apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores, a través de redes sociales: "Me siento agradecida por todo el apoyo que he recibido no solamente de mis colegas, de mis músicos, la prensa y a Melche le va a cambiar la vida".

A su vez, el director de la Feria de Texcoco, Jorge Luis Cortés dio algunas declaraciones para el programa de Gustavo Adolfo Infante donde reveló que ignora por qué el camerino de Sariñana se quedó sin vigilancia previo al ataque: "Una vez que se retira el artista del teatro del pueblo se retira la seguridad y queda más con los vigilantes de puertas. Aquí a lo que estoy tratando de llegar es por que la puerta de atrás, que es la de emergencia para sacar las aguas negras, por qué estaba sin vigilancia". Finalmente aclaró que llegaría al fondo de lo ocurrido.

Fuentes: Tribuna