Ángela Aguilar estrena 'outfit' en París y la confunden con la 'Chilindrina': "¡Copiona!"

París, Francia.- Luego de haber atravesado por varios escándalos, Ángela Aguilar decidió tomarse un descanso de los escenarios y marcharse de vacaciones a París, Francia, desde donde hace algunos días ha estado compartiendo fotografías de sus paseos por la ciudad de la moda. Su última actualización en su cuenta oficial de Instagram ocurrió el pasado viernes, 4 de marzo, cuando se dejó ver en lo que parece ser un boutique parisina.

Si bien, en la primera fotografía se mostró posando con un atuendo sobrio, en tonos grises y negros, la segunda fotografía causó un revuelo entre sus fans, esto es debido a lo excesivamente colorido de su abrigo, el cual resaltaba por tener tonos amarillos, rojos, verdes y azules; incluso sus tacones tenían lo que parecen ser unos adornos esféricos rojos, lo que por supuesto no pasó por desapercibido frente a su enardecida audiencia en redes sociales.

Primer 'outfit' de Ángela Aguilar

Aunque los insultos a la cantante de Ahí donde me ven se volvieron recurrentes en los comentarios, luego de que la famosa se declarara 25 por ciento argentina, tras el triunfo de la selección liderada por Messi en la Copa Mundial de Qatar 2022, la estrella del regional mexicano recibió una especial cantidad de burlas en su última publicación debido a que su outfit fue comparado con el de la 'Chilindrina', personaje de la Vecindad del Chavo.

Comentarios como: "En la segunda foto parece que traes el vestido de la 'Chilindrina', ¡copiona!", "Pensé que en la segunda foto era el 'outfit' de la Chilindrina", "En la última foto es 30 por ciento de 'Chilindrina'", no se dejaron esperar, incluso hubo quienes intentaron defender a la cantante de 19 años como el diseñador Luis Torres, quien comentó: "La segunda foto es todo", pero esto no evitó que también fuera objeto de burlas, ya que un usuario no tardó en responder con: "Luis Torres, es todo, pero todo el outfit de la 'Chilindrina'".

Ángela Aguilar es confundida con la 'Chilindrina' por esta 'outfit'

Cabe señalar que este evento se suma a una serie de desaprobación en redes sociales que la cantante de éxitos como La llorona y En realidad ha sido objeto dado a una serie de escándalos, uno de ellos fue el ya mencionado, pero también hubo otros incidentes como cuando una persona filtró fotografías y videos subidos de tono, mismos que habrían sido editados con el rostro de Ángela, entre otras cosas.

